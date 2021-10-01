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"الأرصاد" ينبه المدينة وتبوك: ضباب وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية

تشمل الوجه وأملج وضباء وينبع .. وتستمر الحالات حتى الثامنة صباحًا

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهين لتبوك والمدينة المنورة، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة تبوك أنها تشهد ضبابًا وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الوجه وأملج وضباء، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة.

وتشهد منطقة المدينة المنورة ضبابًا وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة ينبع، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة.

حالة الطقس المركز الوطني للأرصاد الأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد" ينبه المدينة وتبوك: ضباب وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهين لتبوك والمدينة المنورة، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة تبوك أنها تشهد ضبابًا وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الوجه وأملج وضباء، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة.

وتشهد منطقة المدينة المنورة ضبابًا وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة ينبع، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة.

01 أكتوبر 2021 - 24 صفر 1443
02:05 AM

"الأرصاد" ينبه المدينة وتبوك: ضباب وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية

تشمل الوجه وأملج وضباء وينبع .. وتستمر الحالات حتى الثامنة صباحًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهين لتبوك والمدينة المنورة، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة تبوك أنها تشهد ضبابًا وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الوجه وأملج وضباء، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة.

وتشهد منطقة المدينة المنورة ضبابًا وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة ينبع، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة.

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