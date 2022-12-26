العراق.. مصدر ينفي إغلاق طريق مطار بغداد الدولي واقتحام إحدى بوابات المنطقة الخضراء

نفى مصدر أمني عراقي، اليوم السبت، المعلومات المتداولة بشأن إغلاق طريق مطار بغداد الدولي واقتحام إحدى بواباته.

وكانت وسائل إعلام محلية، قد تداولت معلومات بشأن اقتحام فصائل مسلحة لإحدى بوابات المنطقة الخضراء، وهذا ما لم يحدث.

وأكد المصدر الأمني أن "طريق المطار مفتوح والحركة طبيعية، وهناك بعض المحتجين".