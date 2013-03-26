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النيجر: مقتل 13 مدنياً في هجوم مسلح بمنطقة تيلابيري

استهدفت 3 قرى في غرب البلاد

قُتل 13 مدنياً على الأقل، أمس، في هجمات مسلّحة استهدفت ثلاث قرى في منطقة تيلابيري- غرب النيجر، بالقرب من الحدود المالية.

وقال حاكم تيلابيري تيجاني إبراهيم كاتييلا؛ إن ثلاث قرى في المنطقة تعرّضت لهجوم مسلح؛ ما أسفر عن مقتل 13 مدنياً، مضيفاً أن الحكومة لن تقف مكتوفة الأيدي وستسيّر دوريات عسكرية مع أخذ الإجراءات والاحتياطات الأمنية كافة وكفّ أيدي هذه العصابات التي لا دين لها ولا قانون.

هجوم مسلح منطقة تيلابيري

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النيجر: مقتل 13 مدنياً في هجوم مسلح بمنطقة تيلابيري
سبق

قُتل 13 مدنياً على الأقل، أمس، في هجمات مسلّحة استهدفت ثلاث قرى في منطقة تيلابيري- غرب النيجر، بالقرب من الحدود المالية.

وقال حاكم تيلابيري تيجاني إبراهيم كاتييلا؛ إن ثلاث قرى في المنطقة تعرّضت لهجوم مسلح؛ ما أسفر عن مقتل 13 مدنياً، مضيفاً أن الحكومة لن تقف مكتوفة الأيدي وستسيّر دوريات عسكرية مع أخذ الإجراءات والاحتياطات الأمنية كافة وكفّ أيدي هذه العصابات التي لا دين لها ولا قانون.

26 مارس 2021 - 13 شعبان 1442
01:35 PM

النيجر: مقتل 13 مدنياً في هجوم مسلح بمنطقة تيلابيري

استهدفت 3 قرى في غرب البلاد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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قُتل 13 مدنياً على الأقل، أمس، في هجمات مسلّحة استهدفت ثلاث قرى في منطقة تيلابيري- غرب النيجر، بالقرب من الحدود المالية.

وقال حاكم تيلابيري تيجاني إبراهيم كاتييلا؛ إن ثلاث قرى في المنطقة تعرّضت لهجوم مسلح؛ ما أسفر عن مقتل 13 مدنياً، مضيفاً أن الحكومة لن تقف مكتوفة الأيدي وستسيّر دوريات عسكرية مع أخذ الإجراءات والاحتياطات الأمنية كافة وكفّ أيدي هذه العصابات التي لا دين لها ولا قانون.

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