متحدث "الصحة": منحنى الإصابات اليومية بكورونا في المملكة يشهد تراجعًا ملحوظًا

قال: اللقاحات لها أثر في تراجع الإصابات اليومية بالفيروس والحالات الحرجة

قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي اليوم: إن منحنى الإصابات اليومية بـ #كورونا في #المملكة يشهد تراجعًا ملحوظًا.

وتابع خلال المؤتمر الصحفي عن مستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19): نتوقع استمرار تراجع الإصابات اليومية والحالات الحرجة.

وأضاف: اللقاحات لها أثر في تراجع الإصابات اليومية بـ #كورونا والحالات الحرجة.