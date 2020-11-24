وأوضح مدير الميدان بندر التبيناوي، أن السباق يتكون من 4 أشواط على مسافة 2000 متر لكل شوط؛ حيث خُصص الشوط الأول للدرجة "لم تربح"، والشوط الثاني من الدرجة الأولى للثالثة؛ فيما خصص الشوط الثالث "مفتوح الدرجات"، والشوط الرابع الرئيسي "الكأس" للخيل "مفتوح أفراس".

ينظم ميدان الفروسية بمنطقة حائل غدًا الأربعاء، حفل سباقه السادس لموسم سباقات العام الحالي 1442هـ.

غدًا.. "فروسية حائل" ينظّم حفل سباقه السادس لموسم سباقات 1442هـ منصور الشلاقي سبق 2020-11-24 ينظم ميدان الفروسية بمنطقة حائل غدًا الأربعاء، حفل سباقه السادس لموسم سباقات العام الحالي 1442هـ. وأوضح مدير الميدان بندر التبيناوي، أن السباق يتكون من 4 أشواط على مسافة 2000 متر لكل شوط؛ حيث خُصص الشوط الأول للدرجة "لم تربح"، والشوط الثاني من الدرجة الأولى للثالثة؛ فيما خصص الشوط الثالث "مفتوح الدرجات"، والشوط الرابع الرئيسي "الكأس" للخيل "مفتوح أفراس".

24 نوفمبر 2020 - 9 ربيع الآخر 1442 11:58 AM

غدًا.. "فروسية حائل" ينظّم حفل سباقه السادس لموسم سباقات 1442هـ "التبيناوي": يتكون من 4 أشواط على مسافة 2000 متر لكل شوط





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ينظم ميدان الفروسية بمنطقة حائل غدًا الأربعاء، حفل سباقه السادس لموسم سباقات العام الحالي 1442هـ.

وأوضح مدير الميدان بندر التبيناوي، أن السباق يتكون من 4 أشواط على مسافة 2000 متر لكل شوط؛ حيث خُصص الشوط الأول للدرجة "لم تربح"، والشوط الثاني من الدرجة الأولى للثالثة؛ فيما خصص الشوط الثالث "مفتوح الدرجات"، والشوط الرابع الرئيسي "الكأس" للخيل "مفتوح أفراس".