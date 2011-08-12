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"إغاثي الملك سلمان" يوزع لحوم الأضاحي على المحتاجين واللاجئين بلبنان

شملت 350 أسرة لإدخال الفرحة على العائلات واللاجئين الفلسطينيين والسوريين

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم، 210 ذبائح من لحوم الأضاحي للمحتاجين واللاجئين في محافظات بيروت والبقاع وشمال لبنان.

ووزعت هذه اللحوم على 350 أسرة في لبنان وفق آلية توزيع محددة؛ بهدف إدخال الفرحة والبهجة والبسمة على آلاف العائلات اللبنانية والأسر الأشد احتياجًا، والتخفيف من معاناة اللاجئين الفلسطينيين والسوريين في أيام عيد الأضحى المبارك، والعمل على تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي والترابط بين أبناء الأمة، بقيمة إجمالية تبلغ 79.575 ألف دولار أمريكي ضمن مشروع يستهدف 840 أسرة.

يأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة؛ ممثلة في المركز للمحتاجين من أبناء الشعب اللبناني الشقيق واللاجئين هناك.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"إغاثي الملك سلمان" يوزع لحوم الأضاحي على المحتاجين واللاجئين بلبنان
سبق

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم، 210 ذبائح من لحوم الأضاحي للمحتاجين واللاجئين في محافظات بيروت والبقاع وشمال لبنان.

ووزعت هذه اللحوم على 350 أسرة في لبنان وفق آلية توزيع محددة؛ بهدف إدخال الفرحة والبهجة والبسمة على آلاف العائلات اللبنانية والأسر الأشد احتياجًا، والتخفيف من معاناة اللاجئين الفلسطينيين والسوريين في أيام عيد الأضحى المبارك، والعمل على تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي والترابط بين أبناء الأمة، بقيمة إجمالية تبلغ 79.575 ألف دولار أمريكي ضمن مشروع يستهدف 840 أسرة.

يأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة؛ ممثلة في المركز للمحتاجين من أبناء الشعب اللبناني الشقيق واللاجئين هناك.

12 أغسطس 2019 - 11 ذو الحجة 1440
12:26 PM

"إغاثي الملك سلمان" يوزع لحوم الأضاحي على المحتاجين واللاجئين بلبنان

شملت 350 أسرة لإدخال الفرحة على العائلات واللاجئين الفلسطينيين والسوريين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بيروت
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وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم، 210 ذبائح من لحوم الأضاحي للمحتاجين واللاجئين في محافظات بيروت والبقاع وشمال لبنان.

ووزعت هذه اللحوم على 350 أسرة في لبنان وفق آلية توزيع محددة؛ بهدف إدخال الفرحة والبهجة والبسمة على آلاف العائلات اللبنانية والأسر الأشد احتياجًا، والتخفيف من معاناة اللاجئين الفلسطينيين والسوريين في أيام عيد الأضحى المبارك، والعمل على تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي والترابط بين أبناء الأمة، بقيمة إجمالية تبلغ 79.575 ألف دولار أمريكي ضمن مشروع يستهدف 840 أسرة.

يأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة؛ ممثلة في المركز للمحتاجين من أبناء الشعب اللبناني الشقيق واللاجئين هناك.

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53.8 مليار

31 يوليو
31,733
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