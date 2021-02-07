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البرلمان العربي يُدين إطلاق مليشيا الحوثي "درون مفخخة" باتجاه المملكة

"العسومي" أكد أن المساس بأمن السعودية يُعد تهديدًا للأمن القومي العربي

أدان رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، إطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية طائرة مفخخة دون طيار تجاه المملكة العربية السعودية اليوم، والتي تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها بنجاح؛ مؤكدًا أن المساس بأمن المملكة يعد تهديدًا للأمن القومي العربي.

وأكد في بيان صدر اليوم، أن هذه الاعتداءات الإرهابية المتكررة التي تقوم بها مليشيا الحوثي الإرهابية وتستهدف المدنيين الأبرياء الآمنين والأعيان المدنية المحميين بموجب القانون الدولي؛ تشكّل جرائم حرب وفقًا للقانون الدولي الإنساني، وتعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بالقوانين والأعراف والاتفاقيات الدولية كافة، التي تضمن الحماية للمدنيين والمرافق المدنية.

وشدد على أن هذه الاعتداءات الإرهابية المتكررة تستوجب تحركًا دوليًّا عاجلًا ضد مليشيا الحوثي الإرهابية والنظام الإيراني الذي يدعمها بالمال والأسلحة النوعية، محذرًا من أن عدم اتخاذ خطوات رادعة وحاسمة في هذا الشأن؛ سيشجعها على المضيّ قدمًا في تنفيذ مخططاتها الخبيثة التي تهدف إلى نشر الفوضى والعنف والدمار في المنطقة.

وأشاد رئيس البرلمان العربي بيقظة وكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية ونجاحها في التصدي لكل المحاولات الإرهابية التي تقوم بها مليشيا الحوثي الإرهابية؛ مؤكدًا تضامن ووقوف البرلمان العربي التام مع المملكة، ودعمها فيما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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البرلمان العربي يُدين إطلاق مليشيا الحوثي "درون مفخخة" باتجاه المملكة
سبق

أدان رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، إطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية طائرة مفخخة دون طيار تجاه المملكة العربية السعودية اليوم، والتي تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها بنجاح؛ مؤكدًا أن المساس بأمن المملكة يعد تهديدًا للأمن القومي العربي.

وأكد في بيان صدر اليوم، أن هذه الاعتداءات الإرهابية المتكررة التي تقوم بها مليشيا الحوثي الإرهابية وتستهدف المدنيين الأبرياء الآمنين والأعيان المدنية المحميين بموجب القانون الدولي؛ تشكّل جرائم حرب وفقًا للقانون الدولي الإنساني، وتعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بالقوانين والأعراف والاتفاقيات الدولية كافة، التي تضمن الحماية للمدنيين والمرافق المدنية.

وشدد على أن هذه الاعتداءات الإرهابية المتكررة تستوجب تحركًا دوليًّا عاجلًا ضد مليشيا الحوثي الإرهابية والنظام الإيراني الذي يدعمها بالمال والأسلحة النوعية، محذرًا من أن عدم اتخاذ خطوات رادعة وحاسمة في هذا الشأن؛ سيشجعها على المضيّ قدمًا في تنفيذ مخططاتها الخبيثة التي تهدف إلى نشر الفوضى والعنف والدمار في المنطقة.

وأشاد رئيس البرلمان العربي بيقظة وكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية ونجاحها في التصدي لكل المحاولات الإرهابية التي تقوم بها مليشيا الحوثي الإرهابية؛ مؤكدًا تضامن ووقوف البرلمان العربي التام مع المملكة، ودعمها فيما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

07 فبراير 2021 - 25 جمادى الآخر 1442
02:05 PM

البرلمان العربي يُدين إطلاق مليشيا الحوثي "درون مفخخة" باتجاه المملكة

"العسومي" أكد أن المساس بأمن السعودية يُعد تهديدًا للأمن القومي العربي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أدان رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، إطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية طائرة مفخخة دون طيار تجاه المملكة العربية السعودية اليوم، والتي تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها بنجاح؛ مؤكدًا أن المساس بأمن المملكة يعد تهديدًا للأمن القومي العربي.

وأكد في بيان صدر اليوم، أن هذه الاعتداءات الإرهابية المتكررة التي تقوم بها مليشيا الحوثي الإرهابية وتستهدف المدنيين الأبرياء الآمنين والأعيان المدنية المحميين بموجب القانون الدولي؛ تشكّل جرائم حرب وفقًا للقانون الدولي الإنساني، وتعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بالقوانين والأعراف والاتفاقيات الدولية كافة، التي تضمن الحماية للمدنيين والمرافق المدنية.

وشدد على أن هذه الاعتداءات الإرهابية المتكررة تستوجب تحركًا دوليًّا عاجلًا ضد مليشيا الحوثي الإرهابية والنظام الإيراني الذي يدعمها بالمال والأسلحة النوعية، محذرًا من أن عدم اتخاذ خطوات رادعة وحاسمة في هذا الشأن؛ سيشجعها على المضيّ قدمًا في تنفيذ مخططاتها الخبيثة التي تهدف إلى نشر الفوضى والعنف والدمار في المنطقة.

وأشاد رئيس البرلمان العربي بيقظة وكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية ونجاحها في التصدي لكل المحاولات الإرهابية التي تقوم بها مليشيا الحوثي الإرهابية؛ مؤكدًا تضامن ووقوف البرلمان العربي التام مع المملكة، ودعمها فيما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

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