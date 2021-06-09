"الصحة": تسجيل 1274 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1028 خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 9 يونيو 2021، تسجيل 1274 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 461242 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1028 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 443810 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 15 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 7503 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 9929 والحالات الحرجة 1565 حالة.
"الصحة": تسجيل 1274 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1028 خلال الـ24 ساعة الماضية
عبدالله البرقاوي
سبق
2021-06-09
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 9 يونيو 2021، تسجيل 1274 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 461242 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1028 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 443810 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 15 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 7503 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 9929 والحالات الحرجة 1565 حالة.
09 يونيو 2021 - 28 شوّال 1442
03:40 PM
"الصحة": تسجيل 1274 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1028 خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 9 يونيو 2021، تسجيل 1274 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 461242 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1028 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 443810 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 15 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 7503 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 9929 والحالات الحرجة 1565 حالة.