النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
يوفِّر 380 ألف فرصة عمل ويُسهم بـ180 مليار ريال في الناتج المحلي

مدينة مليونية بطول 170 كم2.. ولي العهد يُطلق مشروع "ذا لاين" في نيوم

المستقبل يقرع أبواب السعوديين: "ذا لاين" مشروع الإنسان والأرض

يعكس نهج ولي العهد في مسابقة الزمن لتحقيق المنجزات

نعم إنه "محمد بن سلمان".. الرجل الاستثنائي الذي جعل المستقبل يقرع أبواب السعوديين قبل أوانه، في تأكيد لنهج سموه الثابت بضرورة السعي بخطى متسارعة لتحقيق المنجزات وبوتيرة عالية، ليحقق للإنسان على هذه الأرض ما لا يكن يتوقعه أو يحلم به.

لقد جاء إعلان سمو ولي العهد تأكيدًا لضرورة الوثوب نحو المستقبل وعدم الاكتفاء بنمط التقدم التدريجي والتقليدي، وهذا ما يعكس نهجه الإداري الثابت الذي يدفع به لضرورة مسابقة الوقت لتحقيق كل ما من شأنه أن يضع المملكة في مصاف الدول المتقدمة وفي صدارة الدول الجاذبة.

ويسعى مشروع "ذا لاين" في المدينة "نيوم" إلى أن تكون مدينة منطقة خالية من المركبات والطرق، توفر الوصول إلى جميع الأماكن الحيوية والطبيعة الخلابة في غضون خمس دقائق سيرًا على الأقدام.

وسيوفر 380 ألف فرصة عمل، ويحفز التنويع الاقتصادي بإضافة 180 مليار ريال سعودي (48 مليار دولار أمريكي) إلى الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030م، عبر تطوير مدينة مستقبلية بطول 170 كم، معززة بالذكاء الاصطناعي وتعتمد على الطاقة النظيفة بنسبة 100 %.

ويمثل إعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد ورئيس مجلس إدارة شركة نيوم، إطلاق مشروع مدينة "ذا لاين" في نيوم؛ دلالة لإطلاق نموذج ثوري لما يمكن أن تكون عليه المجتمعات الحضرية مستقبلاً، ومخطط يكفل إيجاد التوازن للعيش مع الطبيعة.

وهنا تأكد الإنسان على هذه الأرض أن مستقبله مع عرّاب الرؤية الذي لا يتوقف عن الطموح والإنجازات متحدثًا بلغة الأرقام، وقبلها يحافظ على صحة الإنسان والطبيعة والأرض المحيطة التي اطمأنت أنها بخير مع رئيس مجلس إدارة "نيوم".


الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
المستقبل يقرع أبواب السعوديين: "ذا لاين" مشروع الإنسان والأرض
سبق

نعم إنه "محمد بن سلمان".. الرجل الاستثنائي الذي جعل المستقبل يقرع أبواب السعوديين قبل أوانه، في تأكيد لنهج سموه الثابت بضرورة السعي بخطى متسارعة لتحقيق المنجزات وبوتيرة عالية، ليحقق للإنسان على هذه الأرض ما لا يكن يتوقعه أو يحلم به.

لقد جاء إعلان سمو ولي العهد تأكيدًا لضرورة الوثوب نحو المستقبل وعدم الاكتفاء بنمط التقدم التدريجي والتقليدي، وهذا ما يعكس نهجه الإداري الثابت الذي يدفع به لضرورة مسابقة الوقت لتحقيق كل ما من شأنه أن يضع المملكة في مصاف الدول المتقدمة وفي صدارة الدول الجاذبة.

ويسعى مشروع "ذا لاين" في المدينة "نيوم" إلى أن تكون مدينة منطقة خالية من المركبات والطرق، توفر الوصول إلى جميع الأماكن الحيوية والطبيعة الخلابة في غضون خمس دقائق سيرًا على الأقدام.

وسيوفر 380 ألف فرصة عمل، ويحفز التنويع الاقتصادي بإضافة 180 مليار ريال سعودي (48 مليار دولار أمريكي) إلى الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030م، عبر تطوير مدينة مستقبلية بطول 170 كم، معززة بالذكاء الاصطناعي وتعتمد على الطاقة النظيفة بنسبة 100 %.

ويمثل إعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد ورئيس مجلس إدارة شركة نيوم، إطلاق مشروع مدينة "ذا لاين" في نيوم؛ دلالة لإطلاق نموذج ثوري لما يمكن أن تكون عليه المجتمعات الحضرية مستقبلاً، ومخطط يكفل إيجاد التوازن للعيش مع الطبيعة.

وهنا تأكد الإنسان على هذه الأرض أن مستقبله مع عرّاب الرؤية الذي لا يتوقف عن الطموح والإنجازات متحدثًا بلغة الأرقام، وقبلها يحافظ على صحة الإنسان والطبيعة والأرض المحيطة التي اطمأنت أنها بخير مع رئيس مجلس إدارة "نيوم".


10 يناير 2021 - 26 جمادى الأول 1442
10:23 PM

المستقبل يقرع أبواب السعوديين: "ذا لاين" مشروع الإنسان والأرض

يعكس نهج ولي العهد في مسابقة الزمن لتحقيق المنجزات

A A A
زيد الخمشي - الرياض
1
941

نعم إنه "محمد بن سلمان".. الرجل الاستثنائي الذي جعل المستقبل يقرع أبواب السعوديين قبل أوانه، في تأكيد لنهج سموه الثابت بضرورة السعي بخطى متسارعة لتحقيق المنجزات وبوتيرة عالية، ليحقق للإنسان على هذه الأرض ما لا يكن يتوقعه أو يحلم به.

لقد جاء إعلان سمو ولي العهد تأكيدًا لضرورة الوثوب نحو المستقبل وعدم الاكتفاء بنمط التقدم التدريجي والتقليدي، وهذا ما يعكس نهجه الإداري الثابت الذي يدفع به لضرورة مسابقة الوقت لتحقيق كل ما من شأنه أن يضع المملكة في مصاف الدول المتقدمة وفي صدارة الدول الجاذبة.

ويسعى مشروع "ذا لاين" في المدينة "نيوم" إلى أن تكون مدينة منطقة خالية من المركبات والطرق، توفر الوصول إلى جميع الأماكن الحيوية والطبيعة الخلابة في غضون خمس دقائق سيرًا على الأقدام.

وسيوفر 380 ألف فرصة عمل، ويحفز التنويع الاقتصادي بإضافة 180 مليار ريال سعودي (48 مليار دولار أمريكي) إلى الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030م، عبر تطوير مدينة مستقبلية بطول 170 كم، معززة بالذكاء الاصطناعي وتعتمد على الطاقة النظيفة بنسبة 100 %.

ويمثل إعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد ورئيس مجلس إدارة شركة نيوم، إطلاق مشروع مدينة "ذا لاين" في نيوم؛ دلالة لإطلاق نموذج ثوري لما يمكن أن تكون عليه المجتمعات الحضرية مستقبلاً، ومخطط يكفل إيجاد التوازن للعيش مع الطبيعة.

وهنا تأكد الإنسان على هذه الأرض أن مستقبله مع عرّاب الرؤية الذي لا يتوقف عن الطموح والإنجازات متحدثًا بلغة الأرقام، وقبلها يحافظ على صحة الإنسان والطبيعة والأرض المحيطة التي اطمأنت أنها بخير مع رئيس مجلس إدارة "نيوم".


اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,268
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,974
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,613
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,715

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

"خلي الحضانة لأبوها"..!

"خلي الحضانة لأبوها"..!

أحمد عجب
السعودية وحصاد 2020م

السعودية وحصاد 2020م

غسان محمد عسيلان
الحكمة قرار

الحكمة قرار

مها الجبر
قمة التوافق تعيد ترتيب البيت الخليجي

قمة التوافق تعيد ترتيب البيت الخليجي

علي آل شرمة
الإجازة ودوائر الحياة

الإجازة ودوائر الحياة

حسن آل عمير
نوَّرت المملكة يا قطر

نوَّرت المملكة يا قطر

عبدالسلام المشيطي
قمة التحديات والحزم والعزم

قمة التحديات والحزم والعزم

حواء القرني
على رِسْلك أيها القائد..!

على رِسْلك أيها القائد..!

ساير المنيعي
قمة العلا.. قمة الصف الواحد

قمة العلا.. قمة الصف الواحد

سعيد آل جندب
ماراثون الثقافة يفتح أجواء الإبداع

ماراثون الثقافة يفتح أجواء الإبداع

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة