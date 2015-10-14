النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الإيقاع بسارق معدات مقاول من متنزهات المطار بعفيف .. هنا ضُبط متوارياً

تمشيط ثم وصول في أقل من ساعة من البلاغ وجرت إحالته إلى جهة الاختصاص

أطاحت الدوريات الأمنية بمحافظة عفيف، بشخص متلبس بمسروقات أبلغ عنها مقاول أحد المشاريع التنموية بالمحافظة، وذلك بعد أقل ساعة من تلقي البلاغ عن الحادثة.

وفي التفاصيل، ورد بلاغ لغرفة العمليات من أحد المقاولين عن تعرُّض معداته للسرقة في متنزهات المطار، وعلى الفور وجّه قائد الدوريات الأمنية بعفيف النقيب توفيق مفرح بن شهيل؛ الفرق برصد مداخل المحافظة مع تمشيط المواقع المحيطة بمسرح الحادثة.

وأسفرت عمليات التمشيط عن ضبط المتهم متوارياً عن الأنظار في أحد الجبال المحيطة وبحوزته المسروقات، وتمّ توقيفه وإحالته إلى جهات الاختصاص لإكمال الإجراءات معه.

عفيف متنزهات المطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الإيقاع بسارق معدات مقاول من متنزهات المطار بعفيف .. هنا ضُبط متوارياً
سبق

أطاحت الدوريات الأمنية بمحافظة عفيف، بشخص متلبس بمسروقات أبلغ عنها مقاول أحد المشاريع التنموية بالمحافظة، وذلك بعد أقل ساعة من تلقي البلاغ عن الحادثة.

وفي التفاصيل، ورد بلاغ لغرفة العمليات من أحد المقاولين عن تعرُّض معداته للسرقة في متنزهات المطار، وعلى الفور وجّه قائد الدوريات الأمنية بعفيف النقيب توفيق مفرح بن شهيل؛ الفرق برصد مداخل المحافظة مع تمشيط المواقع المحيطة بمسرح الحادثة.

وأسفرت عمليات التمشيط عن ضبط المتهم متوارياً عن الأنظار في أحد الجبال المحيطة وبحوزته المسروقات، وتمّ توقيفه وإحالته إلى جهات الاختصاص لإكمال الإجراءات معه.

14 أكتوبر 2019 - 15 صفر 1441
01:38 PM

الإيقاع بسارق معدات مقاول من متنزهات المطار بعفيف .. هنا ضُبط متوارياً

تمشيط ثم وصول في أقل من ساعة من البلاغ وجرت إحالته إلى جهة الاختصاص

A A A
فهد الغبيوي - عفيف
1
3,210

أطاحت الدوريات الأمنية بمحافظة عفيف، بشخص متلبس بمسروقات أبلغ عنها مقاول أحد المشاريع التنموية بالمحافظة، وذلك بعد أقل ساعة من تلقي البلاغ عن الحادثة.

وفي التفاصيل، ورد بلاغ لغرفة العمليات من أحد المقاولين عن تعرُّض معداته للسرقة في متنزهات المطار، وعلى الفور وجّه قائد الدوريات الأمنية بعفيف النقيب توفيق مفرح بن شهيل؛ الفرق برصد مداخل المحافظة مع تمشيط المواقع المحيطة بمسرح الحادثة.

وأسفرت عمليات التمشيط عن ضبط المتهم متوارياً عن الأنظار في أحد الجبال المحيطة وبحوزته المسروقات، وتمّ توقيفه وإحالته إلى جهات الاختصاص لإكمال الإجراءات معه.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,061
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,770
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,876
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,587

كاريكاتير

تحول قناة الجزيرة إلى قناة العالم الإيرانية في عداءها للعرب

المقالات

العالم.. بتوقيت الرياض

العالم.. بتوقيت الرياض

عبدالغني الشيخ
"المعاكسات" وقانون التشهير

"المعاكسات" وقانون التشهير

عبدالرحمن المرشد
أطفال تحوَّلوا لمجرمين..!!

أطفال تحوَّلوا لمجرمين..!!

ساير المنيعي
أخصائي صعوبات تعلم.. الحاضر الغائب..!!

أخصائي صعوبات تعلم.. الحاضر الغائب..!!

ماجد الحربي
"الترفيه" من قمة الهرم

"الترفيه" من قمة الهرم

ماجد البريكان
الفِكر في ملف الإسكان

الفِكر في ملف الإسكان

يحيى فقيهي
"الاتحاد" وثقافة الفوز..!!

"الاتحاد" وثقافة الفوز..!!

محمد الصيـعري
ماذا لو استيقظت وأصبحت معلمًا؟!

ماذا لو استيقظت وأصبحت معلمًا؟!

بدر الغامدي
متطلبات الاستقلالية في الجامعات السعودية

متطلبات الاستقلالية في الجامعات السعودية

محمد المنيع
سكر العصائر.. والأبواب المشرعة للصحة!!

سكر العصائر.. والأبواب المشرعة للصحة!!

عبدالرحمن القحطاني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة