تلقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير اليوم، في مقر مركز لقاحات كورونا COVID-19 بالرياض الجرعة الأولى من لقاح كورونا "كوفيد-19"، وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفذها وزارة الصحة.
"الجبير" يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا
ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفذها الصحة
تلقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير اليوم، في مقر مركز لقاحات كورونا COVID-19 بالرياض الجرعة الأولى من لقاح كورونا "كوفيد-19"، وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفذها وزارة الصحة.وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل بن أحمد الجبير
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"الجبير" يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كوروناصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-01-03
03 يناير 2021 - 19 جمادى الأول 1442
04:06 PM
"الجبير" يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا
ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفذها الصحة
تلقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير اليوم، في مقر مركز لقاحات كورونا COVID-19 بالرياض الجرعة الأولى من لقاح كورونا "كوفيد-19"، وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفذها وزارة الصحة.
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