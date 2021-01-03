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"الصحة": تسجيل 82 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 180خلال الـ24 ساعة الماضية

"الجبير" يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفذها الصحة

تلقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير اليوم، في مقر مركز لقاحات كورونا COVID-19 بالرياض الجرعة الأولى من لقاح كورونا "كوفيد-19"، وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفذها وزارة الصحة.

وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل بن أحمد الجبير

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الجبير" يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا
سبق

تلقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير اليوم، في مقر مركز لقاحات كورونا COVID-19 بالرياض الجرعة الأولى من لقاح كورونا "كوفيد-19"، وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفذها وزارة الصحة.

03 يناير 2021 - 19 جمادى الأول 1442
04:06 PM

"الجبير" يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفذها الصحة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,550

تلقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير اليوم، في مقر مركز لقاحات كورونا COVID-19 بالرياض الجرعة الأولى من لقاح كورونا "كوفيد-19"، وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفذها وزارة الصحة.

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