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"عبدالعزيز بن سلمان": خفض نفط "أوبك+" يقارب 10 % من المعروض العالمي

أكد أن الاتفاق التاريخي غير مسبوق ويدعم أسعار الخام وسط جائحة "كورونا"

قال وزير الطاقة ، الأمير عبد العزيز بن سلمان، أمس الأحد إن الخفض الفعلي لمعروض النفط من أوبك وحلفائها في المجموعة المسماة "أوبك+" سيؤول إلى 12.5 مليون برميل يوميًّا؛ وذلك نظرًا إلى ارتفاع إنتاج إبريل من السعودية والإمارات والكويت، وفقًا لـ"رويترز".

وفي التفاصيل، أوضح الأمير عبد العزيز بن سلمان بالهاتف لـ"رويترز" أنه بعد اتفاق أوبك وحلفائها بقيادة روسيا سيتم خفض غير مسبوق لإنتاج النفط (يقارب عشرة في المئة من المعروض العالمي) لدعم أسعار الخام وسط جائحة فيروس كورونا.

وقالت مصادر إن التخفيضات العالمية الفعلية شاملة الدول من خارج التحالف قد تصل إلى 20 في المئة.


وقال الأمير عبد العزيز: "يشرفني أن أشارك في هذه اللحظة التاريخية وهذا الاتفاق التاريخي".

وزير الطاقة عبدالعزيز بن سلمان النفط أوبك أوبك+ فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"عبدالعزيز بن سلمان": خفض نفط "أوبك+" يقارب 10 % من المعروض العالمي
سبق

قال وزير الطاقة ، الأمير عبد العزيز بن سلمان، أمس الأحد إن الخفض الفعلي لمعروض النفط من أوبك وحلفائها في المجموعة المسماة "أوبك+" سيؤول إلى 12.5 مليون برميل يوميًّا؛ وذلك نظرًا إلى ارتفاع إنتاج إبريل من السعودية والإمارات والكويت، وفقًا لـ"رويترز".

وفي التفاصيل، أوضح الأمير عبد العزيز بن سلمان بالهاتف لـ"رويترز" أنه بعد اتفاق أوبك وحلفائها بقيادة روسيا سيتم خفض غير مسبوق لإنتاج النفط (يقارب عشرة في المئة من المعروض العالمي) لدعم أسعار الخام وسط جائحة فيروس كورونا.

وقالت مصادر إن التخفيضات العالمية الفعلية شاملة الدول من خارج التحالف قد تصل إلى 20 في المئة.


وقال الأمير عبد العزيز: "يشرفني أن أشارك في هذه اللحظة التاريخية وهذا الاتفاق التاريخي".

13 إبريل 2020 - 20 شعبان 1441
01:59 AM

"عبدالعزيز بن سلمان": خفض نفط "أوبك+" يقارب 10 % من المعروض العالمي

أكد أن الاتفاق التاريخي غير مسبوق ويدعم أسعار الخام وسط جائحة "كورونا"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال وزير الطاقة ، الأمير عبد العزيز بن سلمان، أمس الأحد إن الخفض الفعلي لمعروض النفط من أوبك وحلفائها في المجموعة المسماة "أوبك+" سيؤول إلى 12.5 مليون برميل يوميًّا؛ وذلك نظرًا إلى ارتفاع إنتاج إبريل من السعودية والإمارات والكويت، وفقًا لـ"رويترز".

وفي التفاصيل، أوضح الأمير عبد العزيز بن سلمان بالهاتف لـ"رويترز" أنه بعد اتفاق أوبك وحلفائها بقيادة روسيا سيتم خفض غير مسبوق لإنتاج النفط (يقارب عشرة في المئة من المعروض العالمي) لدعم أسعار الخام وسط جائحة فيروس كورونا.

وقالت مصادر إن التخفيضات العالمية الفعلية شاملة الدول من خارج التحالف قد تصل إلى 20 في المئة.


وقال الأمير عبد العزيز: "يشرفني أن أشارك في هذه اللحظة التاريخية وهذا الاتفاق التاريخي".

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