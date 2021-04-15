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"سفرة رمضان" تُنعش سوق القهوة العربية ومكمّلاتها في رفحاء

إقبال كبير من المتسوقين وسط ثبات الأسعار خلال الفترة الحالية

تتواصل الحركة الشرائية النشطة في الأسواق الغذائية في الوقت الحالي لتلبية الاحتياجات الرمضانية، في محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية, ويكثر الطلب على المحال المتخصصة ببيع القهوة العربية والهيل ومكملاتها الأخرى.

ورصدت "واس" خلال جولتها الميدانية اليوم، إقبالاً ملحوظًا من قِبل المتسوقين في محافظة رفحاء على شراء القهوة العربية والهيل ومكملاتها مع مطلع شهر رمضان المبارك، وسط ثبات في الأسعار في السوق المحلي خلال الفترة الحالية، مع توفر جميع الأنواع التي تتناسب مع مختلف الرغبات والأذواق.

وأكد عددٌ من المتسوقين في المحال التي تحتضن "البن" أن سبب ارتفاع وتيرة الإقبال على القهوة لأنها تعد من الأساسيات على السفرة الرمضانية، وتحرص العوائل على توفيرها، وخصوصًا لكبار السن الذين يحتسونها مع الإفطار.

فيما ذكر عددٌ من البائعين أن هناك زيادة في الإقبال على شراء هذه المنتجات في شهر رمضان والأعياد لأنها واحدة من أهم مكونات السفرة الرمضانية والأعياد، وكونها جزءًا أساسيًا في الضيافة بشكل عام.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"سفرة رمضان" تُنعش سوق القهوة العربية ومكمّلاتها في رفحاء
سبق

تتواصل الحركة الشرائية النشطة في الأسواق الغذائية في الوقت الحالي لتلبية الاحتياجات الرمضانية، في محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية, ويكثر الطلب على المحال المتخصصة ببيع القهوة العربية والهيل ومكملاتها الأخرى.

ورصدت "واس" خلال جولتها الميدانية اليوم، إقبالاً ملحوظًا من قِبل المتسوقين في محافظة رفحاء على شراء القهوة العربية والهيل ومكملاتها مع مطلع شهر رمضان المبارك، وسط ثبات في الأسعار في السوق المحلي خلال الفترة الحالية، مع توفر جميع الأنواع التي تتناسب مع مختلف الرغبات والأذواق.

وأكد عددٌ من المتسوقين في المحال التي تحتضن "البن" أن سبب ارتفاع وتيرة الإقبال على القهوة لأنها تعد من الأساسيات على السفرة الرمضانية، وتحرص العوائل على توفيرها، وخصوصًا لكبار السن الذين يحتسونها مع الإفطار.

فيما ذكر عددٌ من البائعين أن هناك زيادة في الإقبال على شراء هذه المنتجات في شهر رمضان والأعياد لأنها واحدة من أهم مكونات السفرة الرمضانية والأعياد، وكونها جزءًا أساسيًا في الضيافة بشكل عام.

15 إبريل 2021 - 3 رمضان 1442
10:28 PM

"سفرة رمضان" تُنعش سوق القهوة العربية ومكمّلاتها في رفحاء

إقبال كبير من المتسوقين وسط ثبات الأسعار خلال الفترة الحالية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - رفحاء
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تتواصل الحركة الشرائية النشطة في الأسواق الغذائية في الوقت الحالي لتلبية الاحتياجات الرمضانية، في محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية, ويكثر الطلب على المحال المتخصصة ببيع القهوة العربية والهيل ومكملاتها الأخرى.

ورصدت "واس" خلال جولتها الميدانية اليوم، إقبالاً ملحوظًا من قِبل المتسوقين في محافظة رفحاء على شراء القهوة العربية والهيل ومكملاتها مع مطلع شهر رمضان المبارك، وسط ثبات في الأسعار في السوق المحلي خلال الفترة الحالية، مع توفر جميع الأنواع التي تتناسب مع مختلف الرغبات والأذواق.

وأكد عددٌ من المتسوقين في المحال التي تحتضن "البن" أن سبب ارتفاع وتيرة الإقبال على القهوة لأنها تعد من الأساسيات على السفرة الرمضانية، وتحرص العوائل على توفيرها، وخصوصًا لكبار السن الذين يحتسونها مع الإفطار.

فيما ذكر عددٌ من البائعين أن هناك زيادة في الإقبال على شراء هذه المنتجات في شهر رمضان والأعياد لأنها واحدة من أهم مكونات السفرة الرمضانية والأعياد، وكونها جزءًا أساسيًا في الضيافة بشكل عام.

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