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ممثلو فريق تقييم وزارة الموارد بعسير يزورون "دعوة" خميس مشيط

"آل مشهور": الجمعية تمتلك بنية قيادية وإدارية وفنية متينة ومتمكنة

قام مساء اليوم ممثلو فريق تقييم الحكومة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فرع منطقة عسير برئاسة وليد الوليدي، بزيارة جمعية الدعوة والإرشاد وتوعوية الجاليات بخميس مشيط.

وكان في استقبالهم نائب رئيس مجلس الإدارة الشيخ علي فايع الشهراني ومدير الجمعية الشيخ عبدالكريم حسن آل مشهور وفريق الرقابة الداخلية بالجمعية.

وتهدف الزيارة إلى تقييم مستوى التزام الجمعية بالأنظمة الإدارية والمالية للمواءمة ومطابقتها لمعايير الحوكمة لتحقيق الشفافية والامتثال والسلامة المالية، واطلع الفريق على سير العمل والمنجزات والتقارير للفترة الماضية.

من جانبه، أوضح آل مشهور أن الجمعية تمتلك بنية قيادية وإدارية وفنية متينة ومتمكنة، سبق وأن حصلت على شهادة الآيزو العالمية (الجودة)، كذلك قدرتها على قيادة جمعيات الدعوة والإرشاد بمنطقة عسير في المبادرة التوعوية الصحية والأمنية في جائحة كورونا بالشراكة مع إمارة منطقة عسير، وأظهرت جانباً مشرقاً وسطياً في العمل يتواكب مع الرؤية الطموحة 2030, التي تؤكد ضرورة الالتزام بالمنهج الشرعي المعزز للقيم الأخلاقية ومفاهيم الانتماء للوطن.

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ممثلو فريق تقييم وزارة الموارد بعسير يزورون "دعوة" خميس مشيط
سبق

قام مساء اليوم ممثلو فريق تقييم الحكومة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فرع منطقة عسير برئاسة وليد الوليدي، بزيارة جمعية الدعوة والإرشاد وتوعوية الجاليات بخميس مشيط.

وكان في استقبالهم نائب رئيس مجلس الإدارة الشيخ علي فايع الشهراني ومدير الجمعية الشيخ عبدالكريم حسن آل مشهور وفريق الرقابة الداخلية بالجمعية.

وتهدف الزيارة إلى تقييم مستوى التزام الجمعية بالأنظمة الإدارية والمالية للمواءمة ومطابقتها لمعايير الحوكمة لتحقيق الشفافية والامتثال والسلامة المالية، واطلع الفريق على سير العمل والمنجزات والتقارير للفترة الماضية.

من جانبه، أوضح آل مشهور أن الجمعية تمتلك بنية قيادية وإدارية وفنية متينة ومتمكنة، سبق وأن حصلت على شهادة الآيزو العالمية (الجودة)، كذلك قدرتها على قيادة جمعيات الدعوة والإرشاد بمنطقة عسير في المبادرة التوعوية الصحية والأمنية في جائحة كورونا بالشراكة مع إمارة منطقة عسير، وأظهرت جانباً مشرقاً وسطياً في العمل يتواكب مع الرؤية الطموحة 2030, التي تؤكد ضرورة الالتزام بالمنهج الشرعي المعزز للقيم الأخلاقية ومفاهيم الانتماء للوطن.

17 مارس 2021 - 4 شعبان 1442
11:48 PM

ممثلو فريق تقييم وزارة الموارد بعسير يزورون "دعوة" خميس مشيط

"آل مشهور": الجمعية تمتلك بنية قيادية وإدارية وفنية متينة ومتمكنة

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صحيفة سبق الإلكترونية - خميس مشيط
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قام مساء اليوم ممثلو فريق تقييم الحكومة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فرع منطقة عسير برئاسة وليد الوليدي، بزيارة جمعية الدعوة والإرشاد وتوعوية الجاليات بخميس مشيط.

وكان في استقبالهم نائب رئيس مجلس الإدارة الشيخ علي فايع الشهراني ومدير الجمعية الشيخ عبدالكريم حسن آل مشهور وفريق الرقابة الداخلية بالجمعية.

وتهدف الزيارة إلى تقييم مستوى التزام الجمعية بالأنظمة الإدارية والمالية للمواءمة ومطابقتها لمعايير الحوكمة لتحقيق الشفافية والامتثال والسلامة المالية، واطلع الفريق على سير العمل والمنجزات والتقارير للفترة الماضية.

من جانبه، أوضح آل مشهور أن الجمعية تمتلك بنية قيادية وإدارية وفنية متينة ومتمكنة، سبق وأن حصلت على شهادة الآيزو العالمية (الجودة)، كذلك قدرتها على قيادة جمعيات الدعوة والإرشاد بمنطقة عسير في المبادرة التوعوية الصحية والأمنية في جائحة كورونا بالشراكة مع إمارة منطقة عسير، وأظهرت جانباً مشرقاً وسطياً في العمل يتواكب مع الرؤية الطموحة 2030, التي تؤكد ضرورة الالتزام بالمنهج الشرعي المعزز للقيم الأخلاقية ومفاهيم الانتماء للوطن.

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