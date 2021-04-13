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بريطانيا تعلن استكمال المرحلة الأولى من برنامج اللقاح الوطني المضاد لكورونا

هانكومك: استهدفت كبار السن والعاملين في المجال الطبي وذوي الأمراض المزمنة

أعلنت وزير الصحة البريطاني، مات هانكومك، اليوم عن استكمال المرحلة الأولى من برنامج التطعيم الوطني التي استهدفت كبار السن والعاملين في المجال الطبي وذوي الأمراض المزمنة.

وقال راب في كلمة أمام مجلس العموم: "يسعدني أننا حققنا على نطاق المملكة المتحدة، وقبل الموعد النهائي في 15 أبريل، هدفنا المتمثل في توفير اللقاح لجميع المدرجين ضمن المجموعات التسعة ذات الأولوية القصوى".

وأضاف: "لقد قدمنا حتى الآن الجرعة الأولى لأكثر من 32 مليون شخص، ونحن في طريقنا لتقديم لقاح لجميع البالغين بحلول نهاية شهر يوليو".

وفي السياق، استطرد المسؤول البريطاني: "يمكنني أن أعلن رسميًّا أنه اعتبارًا من اليوم قدمنا دعوات لجميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 45 عامًا لتلقي اللقاح، وبعد ذلك سننتقل إلى كل من تزيد أعمارهم على 40 عامًا بما يتماشى مع موقف الإمدادات".

وزير الصحة البريطاني مات هانكومك

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بريطانيا تعلن استكمال المرحلة الأولى من برنامج اللقاح الوطني المضاد لكورونا
سبق

أعلنت وزير الصحة البريطاني، مات هانكومك، اليوم عن استكمال المرحلة الأولى من برنامج التطعيم الوطني التي استهدفت كبار السن والعاملين في المجال الطبي وذوي الأمراض المزمنة.

وقال راب في كلمة أمام مجلس العموم: "يسعدني أننا حققنا على نطاق المملكة المتحدة، وقبل الموعد النهائي في 15 أبريل، هدفنا المتمثل في توفير اللقاح لجميع المدرجين ضمن المجموعات التسعة ذات الأولوية القصوى".

وأضاف: "لقد قدمنا حتى الآن الجرعة الأولى لأكثر من 32 مليون شخص، ونحن في طريقنا لتقديم لقاح لجميع البالغين بحلول نهاية شهر يوليو".

وفي السياق، استطرد المسؤول البريطاني: "يمكنني أن أعلن رسميًّا أنه اعتبارًا من اليوم قدمنا دعوات لجميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 45 عامًا لتلقي اللقاح، وبعد ذلك سننتقل إلى كل من تزيد أعمارهم على 40 عامًا بما يتماشى مع موقف الإمدادات".

13 إبريل 2021 - 1 رمضان 1442
07:24 PM

بريطانيا تعلن استكمال المرحلة الأولى من برنامج اللقاح الوطني المضاد لكورونا

هانكومك: استهدفت كبار السن والعاملين في المجال الطبي وذوي الأمراض المزمنة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزير الصحة البريطاني، مات هانكومك، اليوم عن استكمال المرحلة الأولى من برنامج التطعيم الوطني التي استهدفت كبار السن والعاملين في المجال الطبي وذوي الأمراض المزمنة.

وقال راب في كلمة أمام مجلس العموم: "يسعدني أننا حققنا على نطاق المملكة المتحدة، وقبل الموعد النهائي في 15 أبريل، هدفنا المتمثل في توفير اللقاح لجميع المدرجين ضمن المجموعات التسعة ذات الأولوية القصوى".

وأضاف: "لقد قدمنا حتى الآن الجرعة الأولى لأكثر من 32 مليون شخص، ونحن في طريقنا لتقديم لقاح لجميع البالغين بحلول نهاية شهر يوليو".

وفي السياق، استطرد المسؤول البريطاني: "يمكنني أن أعلن رسميًّا أنه اعتبارًا من اليوم قدمنا دعوات لجميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 45 عامًا لتلقي اللقاح، وبعد ذلك سننتقل إلى كل من تزيد أعمارهم على 40 عامًا بما يتماشى مع موقف الإمدادات".

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