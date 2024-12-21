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عصابة عملاء البنوك في قبضة شرطة الرياض.. ارتكبوا 5 جرائم وسرقوا 400 ألف

فشلوا في سلب حقيبة تحوي 361 ألف ريال.. تنظيم إجرامي مكون من 5 إثيوبيين

أطاحت فرق إدارة دوريات الأمن بمنطقة الرياض، بتنظيم إجرامي يمتهن الترصد لعملاء البنوك وسرقة ما بحوزتهم من مبالغ نقدية؛ حيث تم القبض على عناصره الخمسة "إثيوبيين" بعد محاولتهم مقاومة رجال الأمن، وأقرّوا بارتكاب "5" جرائم بلغت المبالغ النقدية المسروقة بها (400) ألف ريال.

تفصيلًا: صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر بن سليمان التويجري؛ بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت -بفضلٍ من الله- عن تمكُّن فرق إدارة دوريات الأمن بمنطقة الرياض من الإطاحة بتنظيم إجرامي يمتهن الترصد لعملاء البنوك وسرقة ما بحوزتهم من مبالغ نقدية، والقبض على عناصره، بعد محاولتهم مقاومة رجال الأمن، وعددهم "5" من مخالفي نظام الإقامة من الجنسية الإثيوبية، تراوحت أعمارهم بين العقدين الثاني والرابع، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقرّوا بارتكاب "5" جرائم بلغت المبالغ النقدية المسروقة بها (400,000) أربعمائة ألف ريال، إضافةً إلى محاولة فشلوا خلالها في سلب حقيبة تحوي (361,000) ثلاثمائة وواحد وستين ألف ريال من أحد عملاء البنوك، وعُثر بحوزتهم على أدواتٍ حادة تُستخدم لكسر زجاج المركبات؛ حيث جرى إيقافهم واتُّخذت بحقهم جميع الإجراءات النظامية.

شرطة الرياض دوريات الأمن

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عصابة عملاء البنوك في قبضة شرطة الرياض.. ارتكبوا 5 جرائم وسرقوا 400 ألف
سبق

أطاحت فرق إدارة دوريات الأمن بمنطقة الرياض، بتنظيم إجرامي يمتهن الترصد لعملاء البنوك وسرقة ما بحوزتهم من مبالغ نقدية؛ حيث تم القبض على عناصره الخمسة "إثيوبيين" بعد محاولتهم مقاومة رجال الأمن، وأقرّوا بارتكاب "5" جرائم بلغت المبالغ النقدية المسروقة بها (400) ألف ريال.

تفصيلًا: صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر بن سليمان التويجري؛ بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت -بفضلٍ من الله- عن تمكُّن فرق إدارة دوريات الأمن بمنطقة الرياض من الإطاحة بتنظيم إجرامي يمتهن الترصد لعملاء البنوك وسرقة ما بحوزتهم من مبالغ نقدية، والقبض على عناصره، بعد محاولتهم مقاومة رجال الأمن، وعددهم "5" من مخالفي نظام الإقامة من الجنسية الإثيوبية، تراوحت أعمارهم بين العقدين الثاني والرابع، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقرّوا بارتكاب "5" جرائم بلغت المبالغ النقدية المسروقة بها (400,000) أربعمائة ألف ريال، إضافةً إلى محاولة فشلوا خلالها في سلب حقيبة تحوي (361,000) ثلاثمائة وواحد وستين ألف ريال من أحد عملاء البنوك، وعُثر بحوزتهم على أدواتٍ حادة تُستخدم لكسر زجاج المركبات؛ حيث جرى إيقافهم واتُّخذت بحقهم جميع الإجراءات النظامية.

21 ديسمبر 2019 - 24 ربيع الآخر 1441
02:06 PM

عصابة عملاء البنوك في قبضة شرطة الرياض.. ارتكبوا 5 جرائم وسرقوا 400 ألف

فشلوا في سلب حقيبة تحوي 361 ألف ريال.. تنظيم إجرامي مكون من 5 إثيوبيين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
2,024

أطاحت فرق إدارة دوريات الأمن بمنطقة الرياض، بتنظيم إجرامي يمتهن الترصد لعملاء البنوك وسرقة ما بحوزتهم من مبالغ نقدية؛ حيث تم القبض على عناصره الخمسة "إثيوبيين" بعد محاولتهم مقاومة رجال الأمن، وأقرّوا بارتكاب "5" جرائم بلغت المبالغ النقدية المسروقة بها (400) ألف ريال.

تفصيلًا: صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر بن سليمان التويجري؛ بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت -بفضلٍ من الله- عن تمكُّن فرق إدارة دوريات الأمن بمنطقة الرياض من الإطاحة بتنظيم إجرامي يمتهن الترصد لعملاء البنوك وسرقة ما بحوزتهم من مبالغ نقدية، والقبض على عناصره، بعد محاولتهم مقاومة رجال الأمن، وعددهم "5" من مخالفي نظام الإقامة من الجنسية الإثيوبية، تراوحت أعمارهم بين العقدين الثاني والرابع، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقرّوا بارتكاب "5" جرائم بلغت المبالغ النقدية المسروقة بها (400,000) أربعمائة ألف ريال، إضافةً إلى محاولة فشلوا خلالها في سلب حقيبة تحوي (361,000) ثلاثمائة وواحد وستين ألف ريال من أحد عملاء البنوك، وعُثر بحوزتهم على أدواتٍ حادة تُستخدم لكسر زجاج المركبات؛ حيث جرى إيقافهم واتُّخذت بحقهم جميع الإجراءات النظامية.

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