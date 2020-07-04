النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"ثروة الجوف" بين سحر بحيرة وطيور الحرة.. طبيعة تجذب وتاريخ يُروى

من أغنى مناطق المملكة بالآثار والنقوش وتشتهر بمزارعها "القديمة والحديثة"

تتميز منطقة الجوف بتنوع بيئي شكّل في مجمله ثروة طبيعية وجعلها وجهة متعددة الخيارات، فيما تأتي الآثار في طليعة المقومات الجاذبة بالمنطقة وتدلل الشواهد على حقب زمنية متجذرة في التاريخ، منها: أقدم المستوطنات البشرية في قرية الشويحيطة، وفي آثار الرجاجيل، وصولا للعصر الإسلامي وأبرزها مسجد عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-، وحي الدرع، وحي الضلع، العائدة لنحو 200 عام بمبانيها الحجرية وأزقتها الضيقة، كذلك عديد من الحصون التاريخية مثل حصن مارد بدومة الجندل، وحصن زعبل بسكاكا، وقصر كاف، وجبل الصعيدي بمحافظة القريات، وقصر أثرة النبطي.

وتعد الجوف من أغنى مناطق المملكة بالآثار والرسوم والنقوش والكتابات الإسلامية والثمودية والنبطية والإغريقية؛ حيث اكتسبت المنطقة ميزة باحتضان صحاريها بحيرة "دومة الجندل"، ففي وسط الكثبان الرملية تحولت البحيرة إلى منتجع بحري بمساحة تزيد على مليون متر مربع تجوبه القوارب والدرّاجات المائية في تجربة فريدة، في حين جهز ضفافها بجلسات تفترش مسطحات خضراء تفوق مساحتها 14 ألف متر مربع.

وبالجوف متنزهات برية عدة، منها: متنزه لايجة بالنفود بدومة الجندل، ومتنزه قارا الجبلي بسكاكا على قمة عالية، ومتنزه الخزامى بأجوائه الطبيعية بعيداً عن صخب المدينة ومتنزه النخيل والخزامى بقلب مدينة سكاكا.

وتشتهر المنطقة بمزارعها التقليدية القديمة والحديثة ضمن مشروعات زراعية فريدة قوامها 12 ألف مزرعة للزيتون والنخيل، والحمضيات واللوزيات، والمزروعات المتنوعة، والخضراوات.

وينتشر في أرجاء المنطقة عدد من القرى الريفية، خاصة في وادي السرحان، في حين أن الجوف إحدى مناطق المسارات الطبيعية لهجرة الطيور لذا يجد عشاق الطيور متعة مراقبتها بمحمية حرة الحرة، حيث تتجمع فيها الطيور المهاجرة من الشمال إلى الجنوب.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"ثروة الجوف" بين سحر بحيرة وطيور الحرة.. طبيعة تجذب وتاريخ يُروى
سبق

تتميز منطقة الجوف بتنوع بيئي شكّل في مجمله ثروة طبيعية وجعلها وجهة متعددة الخيارات، فيما تأتي الآثار في طليعة المقومات الجاذبة بالمنطقة وتدلل الشواهد على حقب زمنية متجذرة في التاريخ، منها: أقدم المستوطنات البشرية في قرية الشويحيطة، وفي آثار الرجاجيل، وصولا للعصر الإسلامي وأبرزها مسجد عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-، وحي الدرع، وحي الضلع، العائدة لنحو 200 عام بمبانيها الحجرية وأزقتها الضيقة، كذلك عديد من الحصون التاريخية مثل حصن مارد بدومة الجندل، وحصن زعبل بسكاكا، وقصر كاف، وجبل الصعيدي بمحافظة القريات، وقصر أثرة النبطي.

وتعد الجوف من أغنى مناطق المملكة بالآثار والرسوم والنقوش والكتابات الإسلامية والثمودية والنبطية والإغريقية؛ حيث اكتسبت المنطقة ميزة باحتضان صحاريها بحيرة "دومة الجندل"، ففي وسط الكثبان الرملية تحولت البحيرة إلى منتجع بحري بمساحة تزيد على مليون متر مربع تجوبه القوارب والدرّاجات المائية في تجربة فريدة، في حين جهز ضفافها بجلسات تفترش مسطحات خضراء تفوق مساحتها 14 ألف متر مربع.

وبالجوف متنزهات برية عدة، منها: متنزه لايجة بالنفود بدومة الجندل، ومتنزه قارا الجبلي بسكاكا على قمة عالية، ومتنزه الخزامى بأجوائه الطبيعية بعيداً عن صخب المدينة ومتنزه النخيل والخزامى بقلب مدينة سكاكا.

وتشتهر المنطقة بمزارعها التقليدية القديمة والحديثة ضمن مشروعات زراعية فريدة قوامها 12 ألف مزرعة للزيتون والنخيل، والحمضيات واللوزيات، والمزروعات المتنوعة، والخضراوات.

وينتشر في أرجاء المنطقة عدد من القرى الريفية، خاصة في وادي السرحان، في حين أن الجوف إحدى مناطق المسارات الطبيعية لهجرة الطيور لذا يجد عشاق الطيور متعة مراقبتها بمحمية حرة الحرة، حيث تتجمع فيها الطيور المهاجرة من الشمال إلى الجنوب.

04 يوليو 2020 - 13 ذو القعدة 1441
01:12 PM

"ثروة الجوف" بين سحر بحيرة وطيور الحرة.. طبيعة تجذب وتاريخ يُروى

من أغنى مناطق المملكة بالآثار والنقوش وتشتهر بمزارعها "القديمة والحديثة"

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - سكاكا
3
3,160

تتميز منطقة الجوف بتنوع بيئي شكّل في مجمله ثروة طبيعية وجعلها وجهة متعددة الخيارات، فيما تأتي الآثار في طليعة المقومات الجاذبة بالمنطقة وتدلل الشواهد على حقب زمنية متجذرة في التاريخ، منها: أقدم المستوطنات البشرية في قرية الشويحيطة، وفي آثار الرجاجيل، وصولا للعصر الإسلامي وأبرزها مسجد عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-، وحي الدرع، وحي الضلع، العائدة لنحو 200 عام بمبانيها الحجرية وأزقتها الضيقة، كذلك عديد من الحصون التاريخية مثل حصن مارد بدومة الجندل، وحصن زعبل بسكاكا، وقصر كاف، وجبل الصعيدي بمحافظة القريات، وقصر أثرة النبطي.

وتعد الجوف من أغنى مناطق المملكة بالآثار والرسوم والنقوش والكتابات الإسلامية والثمودية والنبطية والإغريقية؛ حيث اكتسبت المنطقة ميزة باحتضان صحاريها بحيرة "دومة الجندل"، ففي وسط الكثبان الرملية تحولت البحيرة إلى منتجع بحري بمساحة تزيد على مليون متر مربع تجوبه القوارب والدرّاجات المائية في تجربة فريدة، في حين جهز ضفافها بجلسات تفترش مسطحات خضراء تفوق مساحتها 14 ألف متر مربع.

وبالجوف متنزهات برية عدة، منها: متنزه لايجة بالنفود بدومة الجندل، ومتنزه قارا الجبلي بسكاكا على قمة عالية، ومتنزه الخزامى بأجوائه الطبيعية بعيداً عن صخب المدينة ومتنزه النخيل والخزامى بقلب مدينة سكاكا.

وتشتهر المنطقة بمزارعها التقليدية القديمة والحديثة ضمن مشروعات زراعية فريدة قوامها 12 ألف مزرعة للزيتون والنخيل، والحمضيات واللوزيات، والمزروعات المتنوعة، والخضراوات.

وينتشر في أرجاء المنطقة عدد من القرى الريفية، خاصة في وادي السرحان، في حين أن الجوف إحدى مناطق المسارات الطبيعية لهجرة الطيور لذا يجد عشاق الطيور متعة مراقبتها بمحمية حرة الحرة، حيث تتجمع فيها الطيور المهاجرة من الشمال إلى الجنوب.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,561
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,717
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,508
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,777

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

القبيلة وامتداد العنف الأسري

القبيلة وامتداد العنف الأسري

ابتسام منصور القحطاني
ترتيب الأولويات عنوان للمرحلة المقبلة

ترتيب الأولويات عنوان للمرحلة المقبلة

علي آل شرمة
الصندوق السياحي.. أين القطاع الخاص؟

الصندوق السياحي.. أين القطاع الخاص؟

حواء القرني
قرار الحج وأبواق الإخونج..!

قرار الحج وأبواق الإخونج..!

عبدالرحمن المرشد
نشامى عسير.. قول وفعل

نشامى عسير.. قول وفعل

بندر الشهري
فندق رواندا

فندق رواندا

بدر الغامدي
الماضي وأوجاعه

الماضي وأوجاعه

غسان محمد عسيلان
نعتز بخدمتكم.. شعارات رنانة تحت المجهر!

نعتز بخدمتكم.. شعارات رنانة تحت المجهر!

عبدالغني الشيخ
مَن يوصل صوت البراعم إلى وزارة التعليم؟!

مَن يوصل صوت البراعم إلى وزارة التعليم؟!

محمد عمير الغامدي
الممثل البارع أردوغان وأقنعة لكل مشهد

الممثل البارع أردوغان وأقنعة لكل مشهد

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة