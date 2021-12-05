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التعليم تنشر جداول دروس الحصص اليومية لجميع المراحل الدراسية

في الأسبوع الأول تبثّها عبر قنوات عين ومن خلال صفحتها على اليوتيوب

نشرت وزارة التعليم، جداول دروس الحصص اليومية، لجميع الصفوف الدراسية بالمراحل التعليمية المختلفة، من الأسبوع الأول للفصل الدراسي الثاني، عبر قنوات "عين"، أو عبر "يوتيوب".

وبيّنت الوزارة أن بث الدروس سيكون مباشراً عبر تردد (12437) على "عرب سات"، وذلك من الساعة 3:30 عصراً ويُعاد طوال اليوم، وذلك لصفوف المرحلة الابتدائية، والتربية الخاصة، والتعليم المستمر.

وأكّدت وزارة التعليم، أن مواعيد بث دروس الحصص اليومية خلال الأسبوع الأول للمرحلة الثانوية (عام اختياري، تحفيظ اختياري)، ستكون من الساعة 7 صباحاً، وتُعاد طوال اليوم.

وكان قد انطلق اليوم الأحد، الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 1443هـ، بعودة أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة في جميع المراحل الدراسية حضورياً وعن بُعد، ومواصلة رحلتهم التعليمية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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التعليم تنشر جداول دروس الحصص اليومية لجميع المراحل الدراسية
سبق

نشرت وزارة التعليم، جداول دروس الحصص اليومية، لجميع الصفوف الدراسية بالمراحل التعليمية المختلفة، من الأسبوع الأول للفصل الدراسي الثاني، عبر قنوات "عين"، أو عبر "يوتيوب".

وبيّنت الوزارة أن بث الدروس سيكون مباشراً عبر تردد (12437) على "عرب سات"، وذلك من الساعة 3:30 عصراً ويُعاد طوال اليوم، وذلك لصفوف المرحلة الابتدائية، والتربية الخاصة، والتعليم المستمر.

وأكّدت وزارة التعليم، أن مواعيد بث دروس الحصص اليومية خلال الأسبوع الأول للمرحلة الثانوية (عام اختياري، تحفيظ اختياري)، ستكون من الساعة 7 صباحاً، وتُعاد طوال اليوم.

وكان قد انطلق اليوم الأحد، الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 1443هـ، بعودة أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة في جميع المراحل الدراسية حضورياً وعن بُعد، ومواصلة رحلتهم التعليمية.

05 ديسمبر 2021 - 1 جمادى الأول 1443
08:43 AM

التعليم تنشر جداول دروس الحصص اليومية لجميع المراحل الدراسية

في الأسبوع الأول تبثّها عبر قنوات عين ومن خلال صفحتها على اليوتيوب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نشرت وزارة التعليم، جداول دروس الحصص اليومية، لجميع الصفوف الدراسية بالمراحل التعليمية المختلفة، من الأسبوع الأول للفصل الدراسي الثاني، عبر قنوات "عين"، أو عبر "يوتيوب".

وبيّنت الوزارة أن بث الدروس سيكون مباشراً عبر تردد (12437) على "عرب سات"، وذلك من الساعة 3:30 عصراً ويُعاد طوال اليوم، وذلك لصفوف المرحلة الابتدائية، والتربية الخاصة، والتعليم المستمر.

وأكّدت وزارة التعليم، أن مواعيد بث دروس الحصص اليومية خلال الأسبوع الأول للمرحلة الثانوية (عام اختياري، تحفيظ اختياري)، ستكون من الساعة 7 صباحاً، وتُعاد طوال اليوم.

وكان قد انطلق اليوم الأحد، الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 1443هـ، بعودة أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة في جميع المراحل الدراسية حضورياً وعن بُعد، ومواصلة رحلتهم التعليمية.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,150
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,527
38 مليار ..

38 مليار ..

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14,303
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

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