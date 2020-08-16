النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بين خطأ جسيم وجدل.. "ترامب" يهدد بتفعيل آلية "سناباك" لمعاقبة إيران

رفْض مجلس الأمن تمديد حظر السلاح المفروض على طهران يُلقي بظلاله

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة ستردّ على رفض مجلس الأمن الدولي تمديد حظر السلاح المفروض على إيران باللجوء إلى آلية "سناباك"، والتي تتيح إعادة فرض كل العقوبات الأممية على إيران لانتهاكها التعهدات المنصوص عليها في الاتفاق النووي.

وقال "ترامب"، خلال مؤتمر صحافي: "سنلجأ إلى سناباك"، الآلية التي يمكن لأي دولة طرف في الاتفاق النووي المبرم مع إيران في 2015 أن تلجأ إليها لإعادة فرض العقوبات على إيران.

غير أن إمكانية تفعيل الولايات المتحدة لهذه الآلية يثير جدلًا كون واشنطن انسحبت من الاتفاق بقرار من "ترامب" نفسه.

وفي تصويت أجراه مجلس الأمن الدولي على المسعى الأمريكي، الجمعة، رفضت الصين وروسيا المقترح، وامتنعت 11 دولة عن التصويت من بينها فرنسا وألمانيا بريطانيا، ولم تؤيد تمديد الحظر سوى الولايات المتحدة وجمهورية الدومينيكان.

ووصف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، عدم تمديد قرار حظر السلاح على إيران، بأنه خطأ جسيم.

ووفق "سكاي نيوز"، قال "بومبيو": موقف كل من روسيا والصين الراغبتين في بيع الأسلحة لإيران لم يكن مفاجئًا؛ "ولكن المؤسف كان موقف كل من فرنسا وبريطانيا بعدم دعمها مطالب شعوب المنطقة المدركة لحجم التهديد الذي تشكله إيران".

وأضاف: "كان ذلك خطأ كبيرًا بعدم انضمام العالم لجهود مكافحة أكبر دولة راعية للإرهاب، لا بد من ضمان عدم حصولها على الأسلحة لأنها إن فعلت، ستشكّل تهديدًا كبيرًا لأوروبا وللمنطقة، وهذا سيمكّنها من تطوير أسلحتها النووية ويمنعنا من التدخل لردعها".

دونالد ترامب

الرئيسية/ محطات

اعلان
بين خطأ جسيم وجدل.. "ترامب" يهدد بتفعيل آلية "سناباك" لمعاقبة إيران
سبق

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة ستردّ على رفض مجلس الأمن الدولي تمديد حظر السلاح المفروض على إيران باللجوء إلى آلية "سناباك"، والتي تتيح إعادة فرض كل العقوبات الأممية على إيران لانتهاكها التعهدات المنصوص عليها في الاتفاق النووي.

وقال "ترامب"، خلال مؤتمر صحافي: "سنلجأ إلى سناباك"، الآلية التي يمكن لأي دولة طرف في الاتفاق النووي المبرم مع إيران في 2015 أن تلجأ إليها لإعادة فرض العقوبات على إيران.

غير أن إمكانية تفعيل الولايات المتحدة لهذه الآلية يثير جدلًا كون واشنطن انسحبت من الاتفاق بقرار من "ترامب" نفسه.

وفي تصويت أجراه مجلس الأمن الدولي على المسعى الأمريكي، الجمعة، رفضت الصين وروسيا المقترح، وامتنعت 11 دولة عن التصويت من بينها فرنسا وألمانيا بريطانيا، ولم تؤيد تمديد الحظر سوى الولايات المتحدة وجمهورية الدومينيكان.

ووصف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، عدم تمديد قرار حظر السلاح على إيران، بأنه خطأ جسيم.

ووفق "سكاي نيوز"، قال "بومبيو": موقف كل من روسيا والصين الراغبتين في بيع الأسلحة لإيران لم يكن مفاجئًا؛ "ولكن المؤسف كان موقف كل من فرنسا وبريطانيا بعدم دعمها مطالب شعوب المنطقة المدركة لحجم التهديد الذي تشكله إيران".

وأضاف: "كان ذلك خطأ كبيرًا بعدم انضمام العالم لجهود مكافحة أكبر دولة راعية للإرهاب، لا بد من ضمان عدم حصولها على الأسلحة لأنها إن فعلت، ستشكّل تهديدًا كبيرًا لأوروبا وللمنطقة، وهذا سيمكّنها من تطوير أسلحتها النووية ويمنعنا من التدخل لردعها".

16 أغسطس 2020 - 26 ذو الحجة 1441
09:00 AM

بين خطأ جسيم وجدل.. "ترامب" يهدد بتفعيل آلية "سناباك" لمعاقبة إيران

رفْض مجلس الأمن تمديد حظر السلاح المفروض على طهران يُلقي بظلاله

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
319

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة ستردّ على رفض مجلس الأمن الدولي تمديد حظر السلاح المفروض على إيران باللجوء إلى آلية "سناباك"، والتي تتيح إعادة فرض كل العقوبات الأممية على إيران لانتهاكها التعهدات المنصوص عليها في الاتفاق النووي.

وقال "ترامب"، خلال مؤتمر صحافي: "سنلجأ إلى سناباك"، الآلية التي يمكن لأي دولة طرف في الاتفاق النووي المبرم مع إيران في 2015 أن تلجأ إليها لإعادة فرض العقوبات على إيران.

غير أن إمكانية تفعيل الولايات المتحدة لهذه الآلية يثير جدلًا كون واشنطن انسحبت من الاتفاق بقرار من "ترامب" نفسه.

وفي تصويت أجراه مجلس الأمن الدولي على المسعى الأمريكي، الجمعة، رفضت الصين وروسيا المقترح، وامتنعت 11 دولة عن التصويت من بينها فرنسا وألمانيا بريطانيا، ولم تؤيد تمديد الحظر سوى الولايات المتحدة وجمهورية الدومينيكان.

ووصف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، عدم تمديد قرار حظر السلاح على إيران، بأنه خطأ جسيم.

ووفق "سكاي نيوز"، قال "بومبيو": موقف كل من روسيا والصين الراغبتين في بيع الأسلحة لإيران لم يكن مفاجئًا؛ "ولكن المؤسف كان موقف كل من فرنسا وبريطانيا بعدم دعمها مطالب شعوب المنطقة المدركة لحجم التهديد الذي تشكله إيران".

وأضاف: "كان ذلك خطأ كبيرًا بعدم انضمام العالم لجهود مكافحة أكبر دولة راعية للإرهاب، لا بد من ضمان عدم حصولها على الأسلحة لأنها إن فعلت، ستشكّل تهديدًا كبيرًا لأوروبا وللمنطقة، وهذا سيمكّنها من تطوير أسلحتها النووية ويمنعنا من التدخل لردعها".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,944
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,322
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,292
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,689

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة