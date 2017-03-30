على أرض سعودية بين الجبال.. شاهد أول ملعب من الصخر بالعالم وقصته

متاح للركض والتمارين ودوران السيارات وتأتيه فِرَق شبابية لأداء مباريات

سلّط برنامج "أرحب يا ماكس" الضوء على أول ملعب رياضي مقام وسط الجبال ومبني من الصخر في العالم، على أرض المملكة العربية السعودية.

والتقطت عدسات البرنامج على قناة "SBC"، صورًا للملعب، وأجرى "ماكس" مقدم البرنامج، لقاءً مع "أبو عبدالعزيز" صاحب الفكرة، الذي قال إن العمل على أرضية الملعب بدأ في العام 2003 وجرى الانتهاء منها في عام 2006.

وأكد أن تكسير الجبل كان أمرًا مرهقًا وصعبًا؛ خاصة أن الملعب محفور في منتصف الجبل، وهو أصعب مكان لتنفيذ الفكرة عليه؛ مشيرًا إلى أن مجموع المدرجات حال اكتمال الملعب سيصل إلى 7 كيلومترات.

وأوضح أن الملعب متاح للركض والتمارين ودوران السيارات حاليًا؛ مشيرًا إلى قدوم فِرَق شبابية لأداء مباريات عليه.