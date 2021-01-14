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السفارة تنبه السعوديين: "الفحص والعزل" شروط السفر إلى فرنسا

في إطار تشديد الإجراءات للقادمين إلى باريس ابتداءً من يوم الاثنين

نبهت السفارة السعودية لدى باريس المواطنين السعوديين الراغبين في السفر لفرنسا إلى الإجراءات الاحترازية الإضافية التي اتخذتها السلطات الفرنسية مساء اليوم الخميس.

وقالت السفارة: "نحيط المواطنين الكرام بما أصدرته السلطات الفرنسية مساء اليوم من احترازات إضافية لمواجهة انتشار جائحة "كوفيد 19" تشمل جميع القادمين من خارج دول الاتحاد الأوروبي، وذلك ابتداءً من يوم الاثنين القادم.

وأشارت السفارة إلى أن فرنسا اتخذت إجراءات تتضمن اشتراط حصول القادم على شهادة فحص (PCR) قبل وصوله فرنسا، والالتزام بالعزل لمدة سبعة أيام ابتداءً من وصوله وتكرار فحص (PCR) في اليوم السابع.

وكانت الحكومة الفرنسية أعلنت مساء اليوم عن تشديد الإجراءات للقادمين إلى فرنسا بدءًا من يوم الاثنين حيث سيلزم كل مسافر خارج دول الاتحاد الأوروبي إبراز نتيجة فحص مخبري يؤكد عدم إصابتهم بكورونا قبل السماح لهم بالسفر على متن رحلات جوية أو بحرية إلى جانب ضرورة التزامهم بالعزل لمدة سبعة أيام فور دخولهم فرنسا ومن ثم إجراء فحص آخر فترة الحجر.

وأوضح بيان الحكومة أنه بالنسبة للأشخاص الذين لا يستطيعون إجراء الفحص المخبري قبل قدومهم إلى فرنسا فيمكن إجراء الفحص فور وصولهم إلى المرافئ الفرنسية مع الالتزام بالحجر الطوعي لمدة 7 أيام.

فيروس كورونا الجديد سفارة السعودية لدى فرنسا

الرئيسية/ المملكة / محليات

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السفارة تنبه السعوديين: "الفحص والعزل" شروط السفر إلى فرنسا
سبق

نبهت السفارة السعودية لدى باريس المواطنين السعوديين الراغبين في السفر لفرنسا إلى الإجراءات الاحترازية الإضافية التي اتخذتها السلطات الفرنسية مساء اليوم الخميس.

وقالت السفارة: "نحيط المواطنين الكرام بما أصدرته السلطات الفرنسية مساء اليوم من احترازات إضافية لمواجهة انتشار جائحة "كوفيد 19" تشمل جميع القادمين من خارج دول الاتحاد الأوروبي، وذلك ابتداءً من يوم الاثنين القادم.

وأشارت السفارة إلى أن فرنسا اتخذت إجراءات تتضمن اشتراط حصول القادم على شهادة فحص (PCR) قبل وصوله فرنسا، والالتزام بالعزل لمدة سبعة أيام ابتداءً من وصوله وتكرار فحص (PCR) في اليوم السابع.

وكانت الحكومة الفرنسية أعلنت مساء اليوم عن تشديد الإجراءات للقادمين إلى فرنسا بدءًا من يوم الاثنين حيث سيلزم كل مسافر خارج دول الاتحاد الأوروبي إبراز نتيجة فحص مخبري يؤكد عدم إصابتهم بكورونا قبل السماح لهم بالسفر على متن رحلات جوية أو بحرية إلى جانب ضرورة التزامهم بالعزل لمدة سبعة أيام فور دخولهم فرنسا ومن ثم إجراء فحص آخر فترة الحجر.

وأوضح بيان الحكومة أنه بالنسبة للأشخاص الذين لا يستطيعون إجراء الفحص المخبري قبل قدومهم إلى فرنسا فيمكن إجراء الفحص فور وصولهم إلى المرافئ الفرنسية مع الالتزام بالحجر الطوعي لمدة 7 أيام.

14 يناير 2021 - 1 جمادى الآخر 1442
11:46 PM

السفارة تنبه السعوديين: "الفحص والعزل" شروط السفر إلى فرنسا

في إطار تشديد الإجراءات للقادمين إلى باريس ابتداءً من يوم الاثنين

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خالد علي - الرياض
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نبهت السفارة السعودية لدى باريس المواطنين السعوديين الراغبين في السفر لفرنسا إلى الإجراءات الاحترازية الإضافية التي اتخذتها السلطات الفرنسية مساء اليوم الخميس.

وقالت السفارة: "نحيط المواطنين الكرام بما أصدرته السلطات الفرنسية مساء اليوم من احترازات إضافية لمواجهة انتشار جائحة "كوفيد 19" تشمل جميع القادمين من خارج دول الاتحاد الأوروبي، وذلك ابتداءً من يوم الاثنين القادم.

وأشارت السفارة إلى أن فرنسا اتخذت إجراءات تتضمن اشتراط حصول القادم على شهادة فحص (PCR) قبل وصوله فرنسا، والالتزام بالعزل لمدة سبعة أيام ابتداءً من وصوله وتكرار فحص (PCR) في اليوم السابع.

وكانت الحكومة الفرنسية أعلنت مساء اليوم عن تشديد الإجراءات للقادمين إلى فرنسا بدءًا من يوم الاثنين حيث سيلزم كل مسافر خارج دول الاتحاد الأوروبي إبراز نتيجة فحص مخبري يؤكد عدم إصابتهم بكورونا قبل السماح لهم بالسفر على متن رحلات جوية أو بحرية إلى جانب ضرورة التزامهم بالعزل لمدة سبعة أيام فور دخولهم فرنسا ومن ثم إجراء فحص آخر فترة الحجر.

وأوضح بيان الحكومة أنه بالنسبة للأشخاص الذين لا يستطيعون إجراء الفحص المخبري قبل قدومهم إلى فرنسا فيمكن إجراء الفحص فور وصولهم إلى المرافئ الفرنسية مع الالتزام بالحجر الطوعي لمدة 7 أيام.

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