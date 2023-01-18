غدًا.. أكثر من 90 ألف طالب وطالبة يعودون لمقاعد الدراسة بالقنفذة والليث

إدارة التعليم تؤكد جاهزيتها واتخاذ الإجراءات النظامية للمتغيبين والمستهترين

أنهت إدارة تعليم القنفذة استعداداتها لاستقبال أكثر من 60 ألف طالب وطالبة لمقاعد الدراسة للفصل الدراسي الثاني 1441هـ في ما يزيد عن 600 مدرسة تمثل جميع مراحل التعليم (بنين وبنات).

وأتمت إدارة تعليم القنفذة تجهيزاتها لبداية دراسية جادة كي يكون الانضباط المدرسي هو عنوان العودة من خلال توزيع المقررات المدرسية وصيانة المدارس وتوفير ما تحتاج إليه.

وقد أكدت إدارة تعليم القنفذة على قادة وقائدات المدارس تهيئة المدارس لاستقبال الطلاب والطالبات مع صباح أول يومٍ دراسي بجميع الوسائل الممكنة والمتوفرة والمتاحة.

كما أهابت إدارة تعليم القنفذة بمديري مكاتب التعليم وقادة العمل التربوي في الإدارة متابعة البداية الجادة، والتأكيد على الانضباطية من خلال خطة الزيارات المعدة والمجدولة واتخاذ الإجراءات النظامية للمتغيبين والمستهترين، والتشديد على بداية قوية يكون نتاجها نواتج تعلمٍ مميزة.

وقد هنأ مدير تعليم القنفذة الدكتور محمد إبراهيم الزاحمي منسوبي ومنسوبات تعليم القنفذة وأبناءه وبناته طلاب وطالبات المدارس بالعودة للمدارس بعد تمتعهم بإجازة نصف العام.

وأكد "الزاحمي" على أن الانضباط المدرسي والبداية الجادة والانتظام الدراسي عوامل قوية ستحقق تعليماً يحمل الجودة في ذاته والتميز في مخرجاته ليحقق ما يطمح له قادة هذا الوطن العظيم.

فيما يتأهب أكثر من (٣٣) ألف طالب وطالبة بكافة المراحل الدراسية في إدارة التعليم بمحافظة الليث، صباح غد الأحد الموافق ٢٤/٥/١٤٤١هـ، للعودة إلى مقاعد الدراسة استعدادًا لانطلاقة الفصل الدراسي الثاني، بعد أن تمتعوا بقضاء إجازة منتصف العام الدراسي ١٤٤٠هـ/ ١٤٤١هـ، ورحب مدير إدارة التعليم الدكتور زكي بن رزيق الحازمي بعودة المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات، متمنيًا لهم فصلاً دراسيًا حافلاً بالعطاء والتميز، وبالجد والاجتهاد والمثابرة، مؤكدًا جاهزية كافة مدارس المحافظة ومكاتب التعليم التابعة لها لاستقبال الطلاب والطالبات.

وشدد "الحازمي" على ضرورة الاهتمام بالبداية الجادة والانضباط المدرسي منذ اللحظات الأولى لانطلاقة الدراسة بدون تقصير أو تهاون، وحث الطلاب والطالبات على الالتزام بالحضور وعدم الغياب، مشيرًا إلى الدور المؤثر للأسرة من خلال تعزيز الشراكة مع المدرسة للمساهمة في تحقيق الانضباط المدرسي مما يساعد على رفع مخرجات التعليم وتحسين نواتج التعلم .

واعتمد الحازمي خطة الجولات الإشرافية والتي سيقوم على تنفيذها أكثر من ٣٠٠ مشرفاً تربوياً ومشرفة تربوية لتفقد مدارس (البنين والبنات) ومتابعة انتظام الدراسة، وتذليل الصعوبات والعقبات إن وجدت، وتلمس احتياجات المدارس وتقديم العون والمساعدة لهم، ورفع تقارير إشرافية بذلك.

كما أنهت إدارة المستودعات المركزية والفرعية في أضم وربوع العين توزيع المقررات الدراسية للفصل الدراسي الثاني منذ وقت مبكر على كافة المدارس، وشرعت المدارس في فرزها وتجهيزها استعدادًا لتوزيعها على الطلاب والطالبات صباح غدٍ.

كما أبلغ قسم خدمات الطلاب شركات النقل والمتعهدين بضرورة التواجد مبكرًا والاستعداد الجيد لنقل الطلاب والطالبات مع بداية العودة لمدارسهم وانطلاقة الفصل الدراسي الثاني.