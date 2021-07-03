النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الصين" تطالب المجتمع الدولي ببناء "سور المناعة العظيم" لمواجهة "كورونا"

قالت: الأولوية الأكثر إلحاحًا هي مواجهة التحديات الوشيكة ودرء الفيروس

حثّت الصين المجتمع الدولي اليوم على بناء ما وصفته بـ"سور المناعة العظيم" لمواجهة التحديات ودرء فيروس كورونا وتجاوز التمييز السياسي بين الدول.

وقال وزير الخارجية الصيني وانغ يي، اليوم السبت: إن المجتمع الدولي عليه بناء "سور المناعة العظيم" لمحاربة جائحة كوفيد-19.

وقال وانغ في منتدى السلام العالمي التاسع الذي عقد في جامعة تسينغهوا بالعاصمة الصينية: "يجب أن نواجه التحديات الوشيكة معًا".

وأضاف بحسب رويترز: "الأولوية الأكثر إلحاحًا هي الإسراع في بناء "سور المناعة العظيم" لدرء الفيروس وتجاوز التمييز السياسي وتنفيذ تعاون دولي لمكافحة الوباء".

وقدمت الصين حيث ظهر فيروس كورونا أول مرة في مدينة ووهان بوسط البلاد في أواخر عام 2019، أكثر من 480 مليون جرعة لقاح لدول أخرى.

وقال وانغ: إن الصين ستواصل العمل لتحسين إمكانية الحصول على اللقاحات والقدرة على تحمل تكاليفها في البلدان النامية.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
"الصين" تطالب المجتمع الدولي ببناء "سور المناعة العظيم" لمواجهة "كورونا"
سبق

حثّت الصين المجتمع الدولي اليوم على بناء ما وصفته بـ"سور المناعة العظيم" لمواجهة التحديات ودرء فيروس كورونا وتجاوز التمييز السياسي بين الدول.

وقال وزير الخارجية الصيني وانغ يي، اليوم السبت: إن المجتمع الدولي عليه بناء "سور المناعة العظيم" لمحاربة جائحة كوفيد-19.

وقال وانغ في منتدى السلام العالمي التاسع الذي عقد في جامعة تسينغهوا بالعاصمة الصينية: "يجب أن نواجه التحديات الوشيكة معًا".

وأضاف بحسب رويترز: "الأولوية الأكثر إلحاحًا هي الإسراع في بناء "سور المناعة العظيم" لدرء الفيروس وتجاوز التمييز السياسي وتنفيذ تعاون دولي لمكافحة الوباء".

وقدمت الصين حيث ظهر فيروس كورونا أول مرة في مدينة ووهان بوسط البلاد في أواخر عام 2019، أكثر من 480 مليون جرعة لقاح لدول أخرى.

وقال وانغ: إن الصين ستواصل العمل لتحسين إمكانية الحصول على اللقاحات والقدرة على تحمل تكاليفها في البلدان النامية.

03 يوليو 2021 - 23 ذو القعدة 1442
03:00 PM
اخر تعديل
04 يوليو 2021 - 24 ذو القعدة 1442
04:05 AM

"الصين" تطالب المجتمع الدولي ببناء "سور المناعة العظيم" لمواجهة "كورونا"

قالت: الأولوية الأكثر إلحاحًا هي مواجهة التحديات الوشيكة ودرء الفيروس

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
5
4,319

حثّت الصين المجتمع الدولي اليوم على بناء ما وصفته بـ"سور المناعة العظيم" لمواجهة التحديات ودرء فيروس كورونا وتجاوز التمييز السياسي بين الدول.

وقال وزير الخارجية الصيني وانغ يي، اليوم السبت: إن المجتمع الدولي عليه بناء "سور المناعة العظيم" لمحاربة جائحة كوفيد-19.

وقال وانغ في منتدى السلام العالمي التاسع الذي عقد في جامعة تسينغهوا بالعاصمة الصينية: "يجب أن نواجه التحديات الوشيكة معًا".

وأضاف بحسب رويترز: "الأولوية الأكثر إلحاحًا هي الإسراع في بناء "سور المناعة العظيم" لدرء الفيروس وتجاوز التمييز السياسي وتنفيذ تعاون دولي لمكافحة الوباء".

وقدمت الصين حيث ظهر فيروس كورونا أول مرة في مدينة ووهان بوسط البلاد في أواخر عام 2019، أكثر من 480 مليون جرعة لقاح لدول أخرى.

وقال وانغ: إن الصين ستواصل العمل لتحسين إمكانية الحصول على اللقاحات والقدرة على تحمل تكاليفها في البلدان النامية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,925
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,314
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,612
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
33,143

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة