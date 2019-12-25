بعد شكوى الأهالي.. "بيئة جازان" توثّق 4 مخالفات بمرمى نفايات الداير

غير مطابق للاشتراطات والأنظمة والمعايير البيئية واتخذت الإجراءات المناسبة

وثّقت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بمنطقة جازان، مخالفات في مرمى النفايات في محافظة الداير على طريق مركز آل يحيى وآل زيدان.

واتخذت الهيئة الإجراءات المناسبة بعد شكاوى الأهالي في المركز ومطالبتهم بمنع البلدية من تلويث البيئة.

وتفصيلًا قالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بمنطقة جازان: إنه استمرارًا لجولات التفتيش أمس على مردم بمنطقة جازان غير مطابق للاشتراطات والأنظمة والمعايير البيئية؛ تم رصد مخالفات بيئية تتمثل في: (عدم تسوير الموقع، ومزاولة النشاط بدون ترخيص بيئي، والطمر العشوائي، و‏عمليات حرق داخل المردم)؛ لافتة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة.