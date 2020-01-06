الشباب يوقع مع القحطاني لأربعة مواسم

وقع نادي الشباب عقداً احترافياً مع حسين القحطاني لاعب فريق الفيصلي بعقد يمتد لـ4 مواسم، ابتداءً من الموسم المقبل.
ويلعب القحطاني في مركز خط الوسط، ويبلغ من العمر 25 عاماً، وكان يلعب في صفوف فريق الفيصلي.
وقع نادي الشباب عقداً احترافياً مع حسين القحطاني لاعب فريق الفيصلي بعقد يمتد لـ4 مواسم، ابتداءً من الموسم المقبل.
ويلعب القحطاني في مركز خط الوسط، ويبلغ من العمر 25 عاماً، وكان يلعب في صفوف فريق الفيصلي.
الشباب اللاعب حسين القحطاني الفيصلي
وقع نادي الشباب عقداً احترافياً مع حسين القحطاني لاعب فريق الفيصلي بعقد يمتد لـ4 مواسم، ابتداءً من الموسم المقبل.
ويلعب القحطاني في مركز خط الوسط، ويبلغ من العمر 25 عاماً، وكان يلعب في صفوف فريق الفيصلي.
وقع نادي الشباب عقداً احترافياً مع حسين القحطاني لاعب فريق الفيصلي بعقد يمتد لـ4 مواسم، ابتداءً من الموسم المقبل.
ويلعب القحطاني في مركز خط الوسط، ويبلغ من العمر 25 عاماً، وكان يلعب في صفوف فريق الفيصلي.