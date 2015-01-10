"تعليم تبوك" يحتفي بمرور 5 سنوات على أندية الحي بالمنطقة

المهرجان انطلق بأوبريت وطني ثم عروض شعبية ومسرح تفاعلي

رعى مساعد مدير التعليم رئيس الفريق التنفيذي لأندية الحي مساء اليوم الخميس، انطلاقة المهرجان الذي نفذته أندية الحي الترفيهية التعليمية بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك، ممثلةً بإدارتي نشاط الطلاب ونشاط الطالبات، وذلك بمناسبة مرور خمس سنوات على انطلاقة أندية الحي. وجاء مهرجان البنين تحت شعار "5 سنوات من العطاء" فيما كان مهرجان البنات عبارة عن "مارثون التقنية".

وقد انطلق المهرجان في البارك مول بأوبريت وطني ثم عروض شعبية فلكلورية ثم فقرة أناشيد للأطفال ومسرح تفاعلي، تخلله تقديم العديد من الجوائز القيمة تم تقديمها للجمهور الذي حضر بكثافة وتفاعل مع العروض المقدمة من المشاركين والذين يمثلون أندية الحي بنين وبنات، ثم تجول الجميع في أركان المعرض المصاحب للمهرجان.

وقد شهد انطلاقة المهرجان عدد كبير من منسوبي تعليم تبوك ومنسوبي ومنسوبات أندية الحي إلى جانب عدد كبير من عامة الحضور زوار المهرجان في البارك مول.

وقد أوضح مساعد مدير التعليم رئيس الفريق التنفيذي لأندية الحي ماجد بن عبد الرحمن القعير، بأن هذا المهرجان والذي يأتي في احتفالية تقيمها شركة تطوير كمبادرة لأندية الحي بمناسبة مرور خمسة أعوام من النجاح والعطاء في أندية الحي، وأن أندية الحي اختارت إطلاق المهرجان في هذا الوقت تزامناً مع إجازة منتصف العام الدراسي.

ولفت إلى أن أندية الحي دورها كبير في تعليم الأبناء والبنات ما ينفعهم وتطوير مهاراتهم وتنمية مواهبهم وقدراتهم تحت إشراف معلمين مختصين وفريق متكامل في إطار عمل منظم، يتم من خلاله غرس القيم الدينية والوطنية، وتنمية حب العمل التطوعي واستثمار أوقات الطلاب والطالبات وصقل مواهبهم وتوجيههم التوجيه الصحيح، إضافة إلى جوانب وأنشطة تطوعية وبرامج وفعاليات متخصصة.

وبيَّن أن هذه الأندية تفتح أبوابها كل يوم لأهالي الحي صغاراً وكباراً في مكان تربوي آمن ومهيأ بكافة الخدمات التعليمية والمقار الجاذبة والأنشطة الثرية، لتشكل بيئة جاذبة ومميزة تقوم على تنمية المهارات والمعارف المتنوعة والهوايات المختلفة والأنشطة والفعاليات المتعددة المجالات التي تتناسب مع المجتمع من أجل إكساب النشء والأجيال السلوكيات الإيجابية والمهارات التربوية الراقية.