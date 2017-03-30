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"الباحة "رابعاً في إطلاق خدمة طلب "الصهريج عن بعد" على مستوى المملكة

"آل فايع": ضمن جهود "المياه الوطنية" في تفعيل الخدمات الإلكترونية

دشنت شركة المياه الوطنية على الهواتف الذكية التطبيق الرسمي لأنظمة IOS وأندرويد، تزامناً مع تدشين خدمة طلب الصهريج عن بعد لتكون منطقة الباحة هي المنطقة الرابعة على مستوى المملكة في إطلاق هذه الخدمة.

وفي التفاصيل.. صرح مدير عام المياه بمنطقة الباحة المهندس ماجد آل فايع، أن ذلك يأتي انسجاماً مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ وضمن جهود شركة المياه الوطنية في تفعيل الخدمات الإلكترونية وتحقيق أعلى درجات الرضا لعملائنا الكرام. مبيناً أن التطبيق يوفر العديد من الخدمات للعملاء سواءً في مجال الفوترة أو الطلبات أو الشكاوي.

وأضاف "آل فايع " أنه تم إطلاق خدمة طلب الصهريج عن بعد سواء عن طريق التطبيق أو الفرع الإلكتروني بمنطقة الباحة دون الحاجة للحضور إلى مواقع محطات التعبئة.

وقال "آل فايع "بأن هذه الخدمة تأتي بدعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة وتوجيهاته الكريمة بأن تكون خدماتنا في منطقة الباحة في الريادة دوماً.

وأكد "آل فايع "أن إدارته ستبذل أقصى الجهود في سبيل تقديم أفضل الخدمات المتعلقة بالمياه بهدف تحقيق تطلعات قادة وطننا بتوفير أعلى مستوى من الخدمات وصولاً إلى رضا أهالي المنطقة وزوارها الكرام.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"الباحة "رابعاً في إطلاق خدمة طلب "الصهريج عن بعد" على مستوى المملكة
سبق

دشنت شركة المياه الوطنية على الهواتف الذكية التطبيق الرسمي لأنظمة IOS وأندرويد، تزامناً مع تدشين خدمة طلب الصهريج عن بعد لتكون منطقة الباحة هي المنطقة الرابعة على مستوى المملكة في إطلاق هذه الخدمة.

وفي التفاصيل.. صرح مدير عام المياه بمنطقة الباحة المهندس ماجد آل فايع، أن ذلك يأتي انسجاماً مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ وضمن جهود شركة المياه الوطنية في تفعيل الخدمات الإلكترونية وتحقيق أعلى درجات الرضا لعملائنا الكرام. مبيناً أن التطبيق يوفر العديد من الخدمات للعملاء سواءً في مجال الفوترة أو الطلبات أو الشكاوي.

وأضاف "آل فايع " أنه تم إطلاق خدمة طلب الصهريج عن بعد سواء عن طريق التطبيق أو الفرع الإلكتروني بمنطقة الباحة دون الحاجة للحضور إلى مواقع محطات التعبئة.

وقال "آل فايع "بأن هذه الخدمة تأتي بدعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة وتوجيهاته الكريمة بأن تكون خدماتنا في منطقة الباحة في الريادة دوماً.

وأكد "آل فايع "أن إدارته ستبذل أقصى الجهود في سبيل تقديم أفضل الخدمات المتعلقة بالمياه بهدف تحقيق تطلعات قادة وطننا بتوفير أعلى مستوى من الخدمات وصولاً إلى رضا أهالي المنطقة وزوارها الكرام.

29 مارس 2021 - 16 شعبان 1442
10:11 PM

"الباحة "رابعاً في إطلاق خدمة طلب "الصهريج عن بعد" على مستوى المملكة

"آل فايع": ضمن جهود "المياه الوطنية" في تفعيل الخدمات الإلكترونية

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عبدالعزيز الشهري - الباحة
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دشنت شركة المياه الوطنية على الهواتف الذكية التطبيق الرسمي لأنظمة IOS وأندرويد، تزامناً مع تدشين خدمة طلب الصهريج عن بعد لتكون منطقة الباحة هي المنطقة الرابعة على مستوى المملكة في إطلاق هذه الخدمة.

وفي التفاصيل.. صرح مدير عام المياه بمنطقة الباحة المهندس ماجد آل فايع، أن ذلك يأتي انسجاماً مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ وضمن جهود شركة المياه الوطنية في تفعيل الخدمات الإلكترونية وتحقيق أعلى درجات الرضا لعملائنا الكرام. مبيناً أن التطبيق يوفر العديد من الخدمات للعملاء سواءً في مجال الفوترة أو الطلبات أو الشكاوي.

وأضاف "آل فايع " أنه تم إطلاق خدمة طلب الصهريج عن بعد سواء عن طريق التطبيق أو الفرع الإلكتروني بمنطقة الباحة دون الحاجة للحضور إلى مواقع محطات التعبئة.

وقال "آل فايع "بأن هذه الخدمة تأتي بدعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة وتوجيهاته الكريمة بأن تكون خدماتنا في منطقة الباحة في الريادة دوماً.

وأكد "آل فايع "أن إدارته ستبذل أقصى الجهود في سبيل تقديم أفضل الخدمات المتعلقة بالمياه بهدف تحقيق تطلعات قادة وطننا بتوفير أعلى مستوى من الخدمات وصولاً إلى رضا أهالي المنطقة وزوارها الكرام.

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