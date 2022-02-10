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"أبل" تعلن عن تقنية ستوفر الكثير من الوقت لأصحاب هواتف "آيفون"

أعلنت شركة "أبل" الأمريكية عن بدء تطبيقها رسميًا ميزة جديدة ستوفر الكثير من الوقت لأصحاب هواتف "آيفون" الأحدث.

وأوضحت "أبل"، بحسب ما نشره موقع "تايمز نيوز ناو"، أنها ستبدأ في تطبيق منظومة المدفوعات بدون تلامس، التي أطلقت عليها اسم "تاب تو باي".

وستتوافق تلك المنظومة الجديدة للعمل مع هواتف "آيفون" الأحدث"، وستوفر الكثير من الوقت على أصحاب تلك الهواتف والملايين من التجار في استخدام بطاقاتهم الائتمانية ومحافظهم الرقمية بسلاسة وأمان.

ولفتت أبل أن تقنيتها الجديدة على "آيفون" ستكون متاحة لمنصات الدفع المختلفة ومطوري التطبيقات للاندماج مع نظام تشغيل "آي أو إس" بطريقة سهلة، مشيرة إلى أن الخدمة ستكون متاحة أولاً في الولايات المتحدة، فيما سيتم تمديدها لباقي دول العالم تدريجيًا.

وقالت جينيفر بيلي، نائبة رئيس أبل باي، إنه بمجرد توفير تلك الميزة على "آيفون" سيتمكن التجار من فتح قبول الدفع بدون تلامس من خلال تطبيق "آي أو إس"، بدءًا من هواتف "آيفون إكس إس" وما هو أحدث منها، التي ستقوم بتفعيل عملية الدفع عن طريق تلك الهواتف باستخدام تقنية "إن إف سي".

وطمأنت "أبل" مستخدميها بشأن أمان بياناتهم البنكية والمالية، بقولها إنه تم تشفير جميع المعاملات عبر تلك الخدمة، باستخدام تقنية مخصصة، ولن تعرف "أبل" ما تقوم بشرائه على الإطلاق.

أبل شركة أبل الأمريكية آيفون

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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"أبل" تعلن عن تقنية ستوفر الكثير من الوقت لأصحاب هواتف "آيفون"
سبق

أعلنت شركة "أبل" الأمريكية عن بدء تطبيقها رسميًا ميزة جديدة ستوفر الكثير من الوقت لأصحاب هواتف "آيفون" الأحدث.

وأوضحت "أبل"، بحسب ما نشره موقع "تايمز نيوز ناو"، أنها ستبدأ في تطبيق منظومة المدفوعات بدون تلامس، التي أطلقت عليها اسم "تاب تو باي".

وستتوافق تلك المنظومة الجديدة للعمل مع هواتف "آيفون" الأحدث"، وستوفر الكثير من الوقت على أصحاب تلك الهواتف والملايين من التجار في استخدام بطاقاتهم الائتمانية ومحافظهم الرقمية بسلاسة وأمان.

ولفتت أبل أن تقنيتها الجديدة على "آيفون" ستكون متاحة لمنصات الدفع المختلفة ومطوري التطبيقات للاندماج مع نظام تشغيل "آي أو إس" بطريقة سهلة، مشيرة إلى أن الخدمة ستكون متاحة أولاً في الولايات المتحدة، فيما سيتم تمديدها لباقي دول العالم تدريجيًا.

وقالت جينيفر بيلي، نائبة رئيس أبل باي، إنه بمجرد توفير تلك الميزة على "آيفون" سيتمكن التجار من فتح قبول الدفع بدون تلامس من خلال تطبيق "آي أو إس"، بدءًا من هواتف "آيفون إكس إس" وما هو أحدث منها، التي ستقوم بتفعيل عملية الدفع عن طريق تلك الهواتف باستخدام تقنية "إن إف سي".

وطمأنت "أبل" مستخدميها بشأن أمان بياناتهم البنكية والمالية، بقولها إنه تم تشفير جميع المعاملات عبر تلك الخدمة، باستخدام تقنية مخصصة، ولن تعرف "أبل" ما تقوم بشرائه على الإطلاق.

10 فبراير 2022 - 9 رجب 1443
02:45 PM

"أبل" تعلن عن تقنية ستوفر الكثير من الوقت لأصحاب هواتف "آيفون"

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صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
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أعلنت شركة "أبل" الأمريكية عن بدء تطبيقها رسميًا ميزة جديدة ستوفر الكثير من الوقت لأصحاب هواتف "آيفون" الأحدث.

وأوضحت "أبل"، بحسب ما نشره موقع "تايمز نيوز ناو"، أنها ستبدأ في تطبيق منظومة المدفوعات بدون تلامس، التي أطلقت عليها اسم "تاب تو باي".

وستتوافق تلك المنظومة الجديدة للعمل مع هواتف "آيفون" الأحدث"، وستوفر الكثير من الوقت على أصحاب تلك الهواتف والملايين من التجار في استخدام بطاقاتهم الائتمانية ومحافظهم الرقمية بسلاسة وأمان.

ولفتت أبل أن تقنيتها الجديدة على "آيفون" ستكون متاحة لمنصات الدفع المختلفة ومطوري التطبيقات للاندماج مع نظام تشغيل "آي أو إس" بطريقة سهلة، مشيرة إلى أن الخدمة ستكون متاحة أولاً في الولايات المتحدة، فيما سيتم تمديدها لباقي دول العالم تدريجيًا.

وقالت جينيفر بيلي، نائبة رئيس أبل باي، إنه بمجرد توفير تلك الميزة على "آيفون" سيتمكن التجار من فتح قبول الدفع بدون تلامس من خلال تطبيق "آي أو إس"، بدءًا من هواتف "آيفون إكس إس" وما هو أحدث منها، التي ستقوم بتفعيل عملية الدفع عن طريق تلك الهواتف باستخدام تقنية "إن إف سي".

وطمأنت "أبل" مستخدميها بشأن أمان بياناتهم البنكية والمالية، بقولها إنه تم تشفير جميع المعاملات عبر تلك الخدمة، باستخدام تقنية مخصصة، ولن تعرف "أبل" ما تقوم بشرائه على الإطلاق.

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