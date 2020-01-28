زلزال قوته 7,7 درجات يضرب منطقة الكاريبي شمال غرب جامايكا

تحذيرات من تشكل أمواج تسونامي خطرة تضرب السواحل القريبة منه

ضرب زلزال بلغت شدته 7,7 درجات على مقياس ريختر منطقة الكاريبي شمال غرب جامايكا، وفق هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، مما أثار مخاوف من تشكل تسونامي في المنطقة.

وتفصيلاً، أوضح المرصد الأمريكي أن "الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات في الساعة ( 19:10 ت غ ) على بعد 125 كم شمال غربي لوسيا في جامايكا".



وقال مركز التحذير من تسونامي في المحيط الهادئ في هاواي إنه يمكن وفق تقديرات أولية "أن تتشكل أمواج تسونامي خطرة تضرب السواحل الواقعة على بعد 300 كم من مركز الزلزال".

