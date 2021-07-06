انفجار بمحطة وقود يودي بحياة 3 إيرانيين

قُتل 3 إيرانيين، اليوم (الثلاثاء)، في انفجار وقع بمحطة لأنابيب النفط والغاز في مدينة الشوش جنوب غربي البلاد.
وبين قائمقام مدينة الشوش عدنان غزي، أن الانفجار أسفر أيضاً عن إصابة أربعة آخرين بجروح، وفقاً لـ "إيران إنترناشيونال".
قُتل 3 إيرانيين، اليوم (الثلاثاء)، في انفجار وقع بمحطة لأنابيب النفط والغاز في مدينة الشوش جنوب غربي البلاد.
وبين قائمقام مدينة الشوش عدنان غزي، أن الانفجار أسفر أيضاً عن إصابة أربعة آخرين بجروح، وفقاً لـ "إيران إنترناشيونال".
قُتل 3 إيرانيين، اليوم (الثلاثاء)، في انفجار وقع بمحطة لأنابيب النفط والغاز في مدينة الشوش جنوب غربي البلاد.
وبين قائمقام مدينة الشوش عدنان غزي، أن الانفجار أسفر أيضاً عن إصابة أربعة آخرين بجروح، وفقاً لـ "إيران إنترناشيونال".
قُتل 3 إيرانيين، اليوم (الثلاثاء)، في انفجار وقع بمحطة لأنابيب النفط والغاز في مدينة الشوش جنوب غربي البلاد.
وبين قائمقام مدينة الشوش عدنان غزي، أن الانفجار أسفر أيضاً عن إصابة أربعة آخرين بجروح، وفقاً لـ "إيران إنترناشيونال".