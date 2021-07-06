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انفجار بمحطة وقود يودي بحياة 3 إيرانيين

إصابة 4 آخرين في الحادث

قُتل 3 إيرانيين، اليوم (الثلاثاء)، في انفجار وقع بمحطة لأنابيب النفط والغاز في مدينة الشوش جنوب غربي البلاد.

وبين قائمقام مدينة الشوش عدنان غزي، أن الانفجار أسفر أيضاً عن إصابة أربعة آخرين بجروح، وفقاً لـ "إيران إنترناشيونال".

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انفجار بمحطة وقود يودي بحياة 3 إيرانيين
سبق

قُتل 3 إيرانيين، اليوم (الثلاثاء)، في انفجار وقع بمحطة لأنابيب النفط والغاز في مدينة الشوش جنوب غربي البلاد.

وبين قائمقام مدينة الشوش عدنان غزي، أن الانفجار أسفر أيضاً عن إصابة أربعة آخرين بجروح، وفقاً لـ "إيران إنترناشيونال".

06 يوليو 2021 - 26 ذو القعدة 1442
07:20 PM

انفجار بمحطة وقود يودي بحياة 3 إيرانيين

إصابة 4 آخرين في الحادث

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,812

قُتل 3 إيرانيين، اليوم (الثلاثاء)، في انفجار وقع بمحطة لأنابيب النفط والغاز في مدينة الشوش جنوب غربي البلاد.

وبين قائمقام مدينة الشوش عدنان غزي، أن الانفجار أسفر أيضاً عن إصابة أربعة آخرين بجروح، وفقاً لـ "إيران إنترناشيونال".

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