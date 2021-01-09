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وزارة النقل الإندونيسية: الطائرة المفقودة من طراز بوينغ 737

فُقدت بعد إقلاعها من مطار العاصمة كانت تقوم برحلة داخلية

أعلنت وزارة النقل الإندونيسية، أن الطائرة المفقودة من طراز بوينغ 737، وكانت تقوم برحلة داخلية.

وكانت سلطات الطيران المدني الإندونيسية، قد فقدت الاتصال بالطائرة التي تعود لشركة "سريويجايا إيرلاينز"، بعد إقلاعها من مطار العاصمة الإندونيسية؛ حيث كانت متجهةً إلى مدينة بونتياناك.

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وزارة النقل الإندونيسية: الطائرة المفقودة من طراز بوينغ 737
سبق

أعلنت وزارة النقل الإندونيسية، أن الطائرة المفقودة من طراز بوينغ 737، وكانت تقوم برحلة داخلية.

وكانت سلطات الطيران المدني الإندونيسية، قد فقدت الاتصال بالطائرة التي تعود لشركة "سريويجايا إيرلاينز"، بعد إقلاعها من مطار العاصمة الإندونيسية؛ حيث كانت متجهةً إلى مدينة بونتياناك.

09 يناير 2021 - 25 جمادى الأول 1442
02:21 PM

وزارة النقل الإندونيسية: الطائرة المفقودة من طراز بوينغ 737

فُقدت بعد إقلاعها من مطار العاصمة كانت تقوم برحلة داخلية

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خالد الشاماني - الرياض
3
5,494

أعلنت وزارة النقل الإندونيسية، أن الطائرة المفقودة من طراز بوينغ 737، وكانت تقوم برحلة داخلية.

وكانت سلطات الطيران المدني الإندونيسية، قد فقدت الاتصال بالطائرة التي تعود لشركة "سريويجايا إيرلاينز"، بعد إقلاعها من مطار العاصمة الإندونيسية؛ حيث كانت متجهةً إلى مدينة بونتياناك.

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