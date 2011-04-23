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فيتنام تتسلم المساعدة المالية المقدمة من السعودية للمتضررين من الفيضانات

سلّمها سفير خادم الحرمين لنائب وزير الخارجية الفيتنامي

سلّم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى فيتنام سعود بن فهد السويلم نيابةً عن حكومة المملكة العربية السعودية ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية المساعدة المالية المقدمة من المملكة لنائب وزير الخارجية الفيتنامي للمتضررين من الفيضانات الأخيرة وسط فيتنام.

فيما نقل "السويلم " شكر وتقدير حكومة فيتنام والشعب الفيتنامي للمملكة على تلك المساعدة.

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فيتنام تتسلم المساعدة المالية المقدمة من السعودية للمتضررين من الفيضانات
سبق

سلّم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى فيتنام سعود بن فهد السويلم نيابةً عن حكومة المملكة العربية السعودية ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية المساعدة المالية المقدمة من المملكة لنائب وزير الخارجية الفيتنامي للمتضررين من الفيضانات الأخيرة وسط فيتنام.

فيما نقل "السويلم " شكر وتقدير حكومة فيتنام والشعب الفيتنامي للمملكة على تلك المساعدة.

23 إبريل 2021 - 11 رمضان 1442
05:01 PM

فيتنام تتسلم المساعدة المالية المقدمة من السعودية للمتضررين من الفيضانات

سلّمها سفير خادم الحرمين لنائب وزير الخارجية الفيتنامي

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فهد العتيبي - الرياض
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896

سلّم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى فيتنام سعود بن فهد السويلم نيابةً عن حكومة المملكة العربية السعودية ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية المساعدة المالية المقدمة من المملكة لنائب وزير الخارجية الفيتنامي للمتضررين من الفيضانات الأخيرة وسط فيتنام.

فيما نقل "السويلم " شكر وتقدير حكومة فيتنام والشعب الفيتنامي للمملكة على تلك المساعدة.

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