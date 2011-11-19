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بلدية الدوادمي تلاحق قضائياً مغردين أساؤوا لها ولمنسوبيها

في شكوى رسمية استناداً لنظام الجرائم المعلوماتية

أقامت بلدية محافظة الدوادمي دعوى قضائية ضد مغردين على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، بتهمة الإساءة للبلدية ومنسوبيها.

وأوضح مدير العلاقات العامة بالبلدية نواف الدلبحي أن البلدية أحالت شكوى رسمية للجهات المختصة ضد مغردين على "تويتر"؛ لإساءتهم لبلدية محافظة الدوادمي ومنسوبيها، وذلك وفقاً لنظام الجرائم المعلوماتية والصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم ١٧/م في 8/ 3/ 1428هـ.

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بلدية الدوادمي تلاحق قضائياً مغردين أساؤوا لها ولمنسوبيها
سبق

أقامت بلدية محافظة الدوادمي دعوى قضائية ضد مغردين على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، بتهمة الإساءة للبلدية ومنسوبيها.

وأوضح مدير العلاقات العامة بالبلدية نواف الدلبحي أن البلدية أحالت شكوى رسمية للجهات المختصة ضد مغردين على "تويتر"؛ لإساءتهم لبلدية محافظة الدوادمي ومنسوبيها، وذلك وفقاً لنظام الجرائم المعلوماتية والصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم ١٧/م في 8/ 3/ 1428هـ.

19 نوفمبر 2018 - 11 ربيع الأول 1440
05:39 PM

بلدية الدوادمي تلاحق قضائياً مغردين أساؤوا لها ولمنسوبيها

في شكوى رسمية استناداً لنظام الجرائم المعلوماتية

A A A
فهد الغبيوي - الدوادمي
0
934

أقامت بلدية محافظة الدوادمي دعوى قضائية ضد مغردين على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، بتهمة الإساءة للبلدية ومنسوبيها.

وأوضح مدير العلاقات العامة بالبلدية نواف الدلبحي أن البلدية أحالت شكوى رسمية للجهات المختصة ضد مغردين على "تويتر"؛ لإساءتهم لبلدية محافظة الدوادمي ومنسوبيها، وذلك وفقاً لنظام الجرائم المعلوماتية والصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم ١٧/م في 8/ 3/ 1428هـ.

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