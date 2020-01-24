"الأرصاد" تنبه: موجة باردة على الجوف والقصيم وتبوك وحائل

تشمل عدداً من المحافظات.. وتستمر الحالات حتى الثامنة صباحاً

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة بمناطق الجوف والقصيم وتبوك وحائل.

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد أن منطقة الجوف تشهد موجة باردة، وتشمل الحالة القريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل، وتبدأ الحالة الساعة الـ 23.00 من مساء الخميس وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة.

وتشهد منطقة تبوك أيضاً موجة باردة تشمل البدع وتبوك وتيماء وحقل، وتبدأ الحالة الساعة الـ 23.00 من مساء الخميس وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة.

ونبهت الأرصاد منطقة حائل بأنها تشهد موجة باردة تشمل الحائط والسليمي والشملي والشنان والغزالة وبقعاء وحائل وسميراء وموقق، وتبدأ الحالة الساعة الـ 23.00 من مساء الخميس وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة.

وكذلك تشهد منطقة القصيم موجة باردة تشمل الأسياح والبدائع والبكيرية والرس والشماسية والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجواء، وتبدأ الحالة الساعة الـ 23.00 من مساء الخميس وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة.