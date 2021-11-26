شكرًا الهلال

حقق فريق الهلال السعودي مؤخرًا لقب دوري أبطال آسيا 2021 من أمام الفريق الكوري الجنوبي بوهانج؛ وبذلك يتأهل رسميًّا للمشاركة في بطولة العالم للأندية للمرة الثانية أيضًا، في إنجاز غير مسبوق على مستوى الأندية محليًّا وخليجيًّا!!



إن حصول الهلال على هذا اللقب "دوري أبطال آسيا" هو في الحقيقة إنجاز وطني للرياضة والرياضيين السعوديين قبل أن يكون لقبًا خاصًّا بالفريق الأزرق وجماهيره؛ فمثل هذه البطولات الآسيوية تعطي لأنديتنا المحلية ومنتخباتنا الوطنية هيبة أكبر، وحضورًا إعلاميًّا وفنيًّا أكثر وأقوى، يخشاه المنافسون من غرب القارة وشرقها، من أندية ومنتخبات؛ وهو ما يزيد من متابعة الدوريات والمسابقات لدينا..!!



الكثير من المتابعين أرجعوا الأمر في تأهل الهلال لهذا النهائي والظفر بلقبه إلى ضياع "هجمة هيثم عسيري" لاعب النادي الأهلي في الدقائق الأخيرة أمام مرمى الدحيل القطري في دور الـ 16 من البطولة الآسيوية الشاقة والصعبة والقوية.. وإن كان كذلك فله من جميع الرياضيين السعوديين بالغ الشكر وعميق الامتنان؛ فقد كان الزعيم في الموعد، وعند حسن الظن به بوصفه فريقًا مشرفًا للكرة السعودية خارجيًّا، ويحمل سِجلاً مميزًا في هذا الخصوص، وهو ما أكده الزعيم الآسيوي بحصوله على البطولة الثامنة على مستوى بطولات آسيا!!



ليس هناك من كلام يضاف هنا في أحقية الهلال وقوته وهيبته، وسطوته في تحقيق البطولات؛ والدليل وجوده في النهائيات غالبًا على مدى أكثر من عشرين عامًا. فمبروك للهلال والوطن هذا اللقب، وشكرًا للظروف التي ساعدت الزعيم على الوصول إلى النهائي، والفوز باللقب، وتقديم هذا المنجز الثمين هدية للوطن..!!