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أفغانستان تدين بشدة الهجوم الحوثي: منهجهم ترويع الآمنين

قالت: هذه الميليشيات الإرهابية لا تعترف بحقوق الإنسان

أعربت جمهورية أفغانستان الإسلامية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي، الذي استهدف مدينتَي الرياض وجازان عبر صاروخين باليستيين، واستهدف المدنيين والأعيان المدنية، مؤكدة أن هذه الهجمات الإرهابية التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية تتعارض مع المواثيق الدولية وحقوق الإنسان التي تكفل حق حماية المدنيين والأعيان المدنية.

وأوضحت أن هذا الهجوم الذي تنفذه ميليشيات الحوثي الإرهابية في هذا التوقيت العصيب الذي يمرّ به العالم، والذي يوحّد جهوده في سبيل مكافحة فيروس "كوفيد-19" الجديد، وهذا العمل يؤكد أن هذه المليشيات الإرهابية لا تعترف بحقوق الإنسان، وإنما تنتهج منهج ترويع الآمنين وتستقصد استهداف المدنيين والأعيان المدنية، خصوصاً أن ميليشيا الحوثي الإرهابية تستهدف أرض الحرمين الشريفين وأعيانها المدنية عبر اعتداءاتها الهمجية الإرهابية.

وتعبر حكومة جمهورية أفغانستان الإسلامية وشعبها، عن خالص دعواتها وتمنياتها للمملكة العربية السعودية الشقيقة، بأن يديم الله عليها الأمن والاستقرار ودوام الرخاء والازدهار، وأن يحفظها وشعبها والمقيمين على أرضها ويديمها ذخراً للإسلام والمسلمين.

أفغانستان صواريخ باليستية

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أفغانستان تدين بشدة الهجوم الحوثي: منهجهم ترويع الآمنين
سبق

أعربت جمهورية أفغانستان الإسلامية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي، الذي استهدف مدينتَي الرياض وجازان عبر صاروخين باليستيين، واستهدف المدنيين والأعيان المدنية، مؤكدة أن هذه الهجمات الإرهابية التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية تتعارض مع المواثيق الدولية وحقوق الإنسان التي تكفل حق حماية المدنيين والأعيان المدنية.

وأوضحت أن هذا الهجوم الذي تنفذه ميليشيات الحوثي الإرهابية في هذا التوقيت العصيب الذي يمرّ به العالم، والذي يوحّد جهوده في سبيل مكافحة فيروس "كوفيد-19" الجديد، وهذا العمل يؤكد أن هذه المليشيات الإرهابية لا تعترف بحقوق الإنسان، وإنما تنتهج منهج ترويع الآمنين وتستقصد استهداف المدنيين والأعيان المدنية، خصوصاً أن ميليشيا الحوثي الإرهابية تستهدف أرض الحرمين الشريفين وأعيانها المدنية عبر اعتداءاتها الهمجية الإرهابية.

وتعبر حكومة جمهورية أفغانستان الإسلامية وشعبها، عن خالص دعواتها وتمنياتها للمملكة العربية السعودية الشقيقة، بأن يديم الله عليها الأمن والاستقرار ودوام الرخاء والازدهار، وأن يحفظها وشعبها والمقيمين على أرضها ويديمها ذخراً للإسلام والمسلمين.

29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441
10:23 AM

أفغانستان تدين بشدة الهجوم الحوثي: منهجهم ترويع الآمنين

قالت: هذه الميليشيات الإرهابية لا تعترف بحقوق الإنسان

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعربت جمهورية أفغانستان الإسلامية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي، الذي استهدف مدينتَي الرياض وجازان عبر صاروخين باليستيين، واستهدف المدنيين والأعيان المدنية، مؤكدة أن هذه الهجمات الإرهابية التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية تتعارض مع المواثيق الدولية وحقوق الإنسان التي تكفل حق حماية المدنيين والأعيان المدنية.

وأوضحت أن هذا الهجوم الذي تنفذه ميليشيات الحوثي الإرهابية في هذا التوقيت العصيب الذي يمرّ به العالم، والذي يوحّد جهوده في سبيل مكافحة فيروس "كوفيد-19" الجديد، وهذا العمل يؤكد أن هذه المليشيات الإرهابية لا تعترف بحقوق الإنسان، وإنما تنتهج منهج ترويع الآمنين وتستقصد استهداف المدنيين والأعيان المدنية، خصوصاً أن ميليشيا الحوثي الإرهابية تستهدف أرض الحرمين الشريفين وأعيانها المدنية عبر اعتداءاتها الهمجية الإرهابية.

وتعبر حكومة جمهورية أفغانستان الإسلامية وشعبها، عن خالص دعواتها وتمنياتها للمملكة العربية السعودية الشقيقة، بأن يديم الله عليها الأمن والاستقرار ودوام الرخاء والازدهار، وأن يحفظها وشعبها والمقيمين على أرضها ويديمها ذخراً للإسلام والمسلمين.

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