مركز جدة يحصد المركزيْن الأول والثاني في بطولة الصُّم للبولينج

تكريم مكتب الهيئة بالشرقية وفندق القصيبي على إنجاح الحدث

انتهت، اليوم السبت، منافسات بطولة المملكة للبولينج للصم التي نظّمها الاتحاد السعودي لرياضة الصُّم بمدينة الخُبر، على مدى يومين، بمشاركة 13 فريقاً على صالة البولينج بمركز القصيبي الرياضي.

وتمّ تتويج أصحاب المراكز الثلاثة الأولى بحضور رئيس الاتحاد السعودي لرياضة الصُّم سعيد القحطاني؛ وحامد السريعي؛ مدير مكتب الهيئة العامة لرياضة بالمنطقة الشرقية.

وحقّق المركز الأول اللاعب فهد الرميح؛ من نادي الصُّم بجدة، وجاء في المركز الثاني اللاعب عبدالله الرميح؛ من نادي الصُّم بجدة، ونال المركز الثالث اللاعب وحيد الحمودي؛ من نادي الصُّم بالدمام.

وحصل على كأس أفضل أعلى شوط اللاعب بسام عريف؛ فيما حصل على أفضل أعلى ستة أشواط اللاعب فهد الرميح.

وقدّم "القحطاني"؛ درعاً تكريمية لمدير مكتب الهيئة بالشرقية حامد السريعي؛ ودرعاً تكريمية للدكتورة سحر عبدالعزيز القصيبي؛ مديرة قسم الأملاك بفندق القصيبي؛ تقديراً لاستضافة بطولة المملكة للصُّم للبولينج، كما قدّم درعاً تكريمية لمحمد سعيد آل بلحمر؛ مدير العمليات بالفندق.