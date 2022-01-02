هيئة هلال جازان تنفذ فرضية لنقل مريض مصاب بجلطة بالقلب

وإعلان تفعيل مبادرة القسطرة بالمنطقة

نفذت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة جازان، بالتعاون مع الشؤون الصحية بالمنطقة، فرضية لنقل مريض مصاب بجلطة في القلب مباشرةً إلى قسم القسطرة بمستشفى الأمير محمد بن ناصر.



جرى إنشاء بلاغ بوجود مريض لديه ألم بالصدر، واستجابت الفرقة المتقدمة ALS 1/1 للطلب، ومباشرة المريض وعمل التخطيط القلبي.



وعند الاشتباه بوجود جلطة قلبية وحاجة المريض للتوجه لقسم القسطرة، تم التواصل مع عمليات الهلال وعرض التخطيط القلبي وتأكيد إصابة الحالة.



وعليه توجهت الفرقة لقسم القسطرة القلبية مباشرة بمستشفى الأمير محمد بن ناصر؛ حيث تم استقبال الحالة بالقسم وعمل اللازم.



بعد ذلك عقد اجتماع بعد انتهاء الفرضية لمناقشة البروتوكول وإعلان البدء بتفعيل مبادرة القسطرة القلبية بمنطقة جازان، من قبل الشؤون الصحية وهيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة.