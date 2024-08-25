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بتوجيه ولي العهد.. دراسة إقامة مزاينات للأبل في مناطق المملكة

بالإضافة إلى مهرجان الملك عبد العزيز

وجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بدراسة إقامة مزاينات للإبل في المناطق، بالإضافة لمهرجان الملك عبدالعزيز.

وتفصيلًا: فقد أوضح رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن حثلين في تغريدة عبر حسابه قائلًا: "أحب أن أبشر مُلّاك الإبل، بتوجيه المشرف العام على نادي الإبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بدراسة إقامة مزاينات المناطق، إضافةً إلى مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بتوجيه ولي العهد.. دراسة إقامة مزاينات للأبل في مناطق المملكة
سبق

وجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بدراسة إقامة مزاينات للإبل في المناطق، بالإضافة لمهرجان الملك عبدالعزيز.

وتفصيلًا: فقد أوضح رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن حثلين في تغريدة عبر حسابه قائلًا: "أحب أن أبشر مُلّاك الإبل، بتوجيه المشرف العام على نادي الإبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بدراسة إقامة مزاينات المناطق، إضافةً إلى مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل".

25 أغسطس 2019 - 24 ذو الحجة 1440
08:19 PM

بتوجيه ولي العهد.. دراسة إقامة مزاينات للأبل في مناطق المملكة

بالإضافة إلى مهرجان الملك عبد العزيز

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
3
1,629

وجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بدراسة إقامة مزاينات للإبل في المناطق، بالإضافة لمهرجان الملك عبدالعزيز.

وتفصيلًا: فقد أوضح رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن حثلين في تغريدة عبر حسابه قائلًا: "أحب أن أبشر مُلّاك الإبل، بتوجيه المشرف العام على نادي الإبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بدراسة إقامة مزاينات المناطق، إضافةً إلى مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل".

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