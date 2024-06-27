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الزعاق: الكويت تسجل درجة الحرارة الأعلى على مستوى العالم

قال: تجاوزت الخمسين درجة مئوية في الظل ظُهرًا في منطقة مطربة

أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، أن الكويت سجلت اليوم الدرجة الأعلى على مستوى العالم؛ حيث تجاوزت الخمسين درجة مئوية في الظل.

وقال عبر حسابه في تويتر: سجلت الكويت اليوم درجة الحرارة الأعلى على مستوى #العالم؛ فقد تجاوزت الخمسين درجة مئوية في الظل ظُهر هذا اليوم على غرب وشمال الكويت؛ فقد بلغت 50.7م على #مطربة و50.1م على العاصمة.

وأضاف: تعتبر منطقة مطربة الواقعة في شمال غرب الكويت، هي المكان الأعلى درجة حرارة في آسيا منذ 76 عامًا، والثالثة على مستوى الأرض؛ لوقوعها في مصب التسعير الذاتي الواقع بين الكويت والعراق؛ فقد سجلت ٥٣.٩ درجة مئوية في ٢١ يوليو ٢٠١٦م.

وتابع: منذ بدايات تسجيل درجات الحرارة في التاريخ، فأعلى درجة حرارة مسجلة في العالم بلغت 56.7° سُجلت بوادي الموت الواقع في فورانس كريك بولاية كاليفورنيا الأمريكية في 10 يوليو 1913م. والثاني عالميًّا صحراء قبلي في تونس 55° سجلت عام 1931. والثالث عالميًّا مطربة بـ#الكويت 53.9° في 21 يوليو.

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الزعاق: الكويت تسجل درجة الحرارة الأعلى على مستوى العالم
سبق

أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، أن الكويت سجلت اليوم الدرجة الأعلى على مستوى العالم؛ حيث تجاوزت الخمسين درجة مئوية في الظل.

وقال عبر حسابه في تويتر: سجلت الكويت اليوم درجة الحرارة الأعلى على مستوى #العالم؛ فقد تجاوزت الخمسين درجة مئوية في الظل ظُهر هذا اليوم على غرب وشمال الكويت؛ فقد بلغت 50.7م على #مطربة و50.1م على العاصمة.

وأضاف: تعتبر منطقة مطربة الواقعة في شمال غرب الكويت، هي المكان الأعلى درجة حرارة في آسيا منذ 76 عامًا، والثالثة على مستوى الأرض؛ لوقوعها في مصب التسعير الذاتي الواقع بين الكويت والعراق؛ فقد سجلت ٥٣.٩ درجة مئوية في ٢١ يوليو ٢٠١٦م.

وتابع: منذ بدايات تسجيل درجات الحرارة في التاريخ، فأعلى درجة حرارة مسجلة في العالم بلغت 56.7° سُجلت بوادي الموت الواقع في فورانس كريك بولاية كاليفورنيا الأمريكية في 10 يوليو 1913م. والثاني عالميًّا صحراء قبلي في تونس 55° سجلت عام 1931. والثالث عالميًّا مطربة بـ#الكويت 53.9° في 21 يوليو.

27 يونيو 2019 - 24 شوّال 1440
09:00 AM

الزعاق: الكويت تسجل درجة الحرارة الأعلى على مستوى العالم

قال: تجاوزت الخمسين درجة مئوية في الظل ظُهرًا في منطقة مطربة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، أن الكويت سجلت اليوم الدرجة الأعلى على مستوى العالم؛ حيث تجاوزت الخمسين درجة مئوية في الظل.

وقال عبر حسابه في تويتر: سجلت الكويت اليوم درجة الحرارة الأعلى على مستوى #العالم؛ فقد تجاوزت الخمسين درجة مئوية في الظل ظُهر هذا اليوم على غرب وشمال الكويت؛ فقد بلغت 50.7م على #مطربة و50.1م على العاصمة.

وأضاف: تعتبر منطقة مطربة الواقعة في شمال غرب الكويت، هي المكان الأعلى درجة حرارة في آسيا منذ 76 عامًا، والثالثة على مستوى الأرض؛ لوقوعها في مصب التسعير الذاتي الواقع بين الكويت والعراق؛ فقد سجلت ٥٣.٩ درجة مئوية في ٢١ يوليو ٢٠١٦م.

وتابع: منذ بدايات تسجيل درجات الحرارة في التاريخ، فأعلى درجة حرارة مسجلة في العالم بلغت 56.7° سُجلت بوادي الموت الواقع في فورانس كريك بولاية كاليفورنيا الأمريكية في 10 يوليو 1913م. والثاني عالميًّا صحراء قبلي في تونس 55° سجلت عام 1931. والثالث عالميًّا مطربة بـ#الكويت 53.9° في 21 يوليو.

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