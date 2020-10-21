النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"العثيمين": الإجراءات الاحترازية القوية ضمنت صحة وسلامة المعتمرين والزوار

أشاد بدور القيادة في توفير أقصى درجات الرعاية

أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، في بيان له اليوم، أن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة العربية السعودية للعودة التدريجية لأداء العمرة والصلاة في الروضة الشريفة بالمسجد النبوي الشريف، ضمنت المحافظة على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين ووقايتهم من جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأشاد "العثيمين" بالترتيبات التي اتخذتها حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، رئيس القمة الإسلامية، وبمتابعة من سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان؛ حيث تم توفير أقصى درجات الرعاية والمحافظة على صحة وسلامة ضيوف الرحمن، الأمر الذي حقق مقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس وصونها.

وقال الأمين العام: إن "المملكة بذلت جهودًا كبيرة وإجراءات احترازية قوية لاستئناف العمرة، أشادت بها منظمة الصحة العالمية، وذلك لضمان سلامة زوار الحرمين الشريفين".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"العثيمين": الإجراءات الاحترازية القوية ضمنت صحة وسلامة المعتمرين والزوار
سبق

أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، في بيان له اليوم، أن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة العربية السعودية للعودة التدريجية لأداء العمرة والصلاة في الروضة الشريفة بالمسجد النبوي الشريف، ضمنت المحافظة على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين ووقايتهم من جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأشاد "العثيمين" بالترتيبات التي اتخذتها حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، رئيس القمة الإسلامية، وبمتابعة من سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان؛ حيث تم توفير أقصى درجات الرعاية والمحافظة على صحة وسلامة ضيوف الرحمن، الأمر الذي حقق مقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس وصونها.

وقال الأمين العام: إن "المملكة بذلت جهودًا كبيرة وإجراءات احترازية قوية لاستئناف العمرة، أشادت بها منظمة الصحة العالمية، وذلك لضمان سلامة زوار الحرمين الشريفين".

21 أكتوبر 2020 - 4 ربيع الأول 1442
05:35 PM

"العثيمين": الإجراءات الاحترازية القوية ضمنت صحة وسلامة المعتمرين والزوار

أشاد بدور القيادة في توفير أقصى درجات الرعاية

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
0
349

أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، في بيان له اليوم، أن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة العربية السعودية للعودة التدريجية لأداء العمرة والصلاة في الروضة الشريفة بالمسجد النبوي الشريف، ضمنت المحافظة على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين ووقايتهم من جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأشاد "العثيمين" بالترتيبات التي اتخذتها حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، رئيس القمة الإسلامية، وبمتابعة من سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان؛ حيث تم توفير أقصى درجات الرعاية والمحافظة على صحة وسلامة ضيوف الرحمن، الأمر الذي حقق مقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس وصونها.

وقال الأمين العام: إن "المملكة بذلت جهودًا كبيرة وإجراءات احترازية قوية لاستئناف العمرة، أشادت بها منظمة الصحة العالمية، وذلك لضمان سلامة زوار الحرمين الشريفين".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,119
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,600
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,258
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,578

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

مَن أَمِن العقوبة لم يلبس الكمامة..!

مَن أَمِن العقوبة لم يلبس الكمامة..!

عبدالرحمن المرشد
أزمة الإسكان.. الفرص والتحديات!!

أزمة الإسكان.. الفرص والتحديات!!

غسان محمد عسيلان
ذلك الكتاب..!

ذلك الكتاب..!

محمد الرطيان
الوطنية موقف.. لا شعار

الوطنية موقف.. لا شعار

سعيد آل جندب
آخر القول.. 2020 ليس مذنبًا!

آخر القول.. 2020 ليس مذنبًا!

حسين الحازمي
منتدى القيم الدينية يعكس صورة السعودية

منتدى القيم الدينية يعكس صورة السعودية

علي آل شرمة
أيها الريادي كن أسدًا..!

أيها الريادي كن أسدًا..!

حسن آل عمير
واقع التدريب التقني والمهني..!

واقع التدريب التقني والمهني..!

ابتسام منصور القحطاني
المعلِّم عماد النهضة

المعلِّم عماد النهضة

غسان محمد عسيلان
بيوتنا يا وزير الإسكان

بيوتنا يا وزير الإسكان

أفنان آل زايد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة