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أمير الشمالية يتفقد المنشآت الصحية والحكومية بعد عودة التيار الكهربائي بعرعر

"السعودية للكهرباء" أكدت أن الانقطاع بسبب خلل فني وتم إعادة الخدمة لجميع المشتركين

اطمأنَّ الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية على سير الأعمال في المنشآت الصحية والحكومية بعد عودة التيار الكهربائي على العديد من الأحياء بمدينة عرعر، دون أي أضرار ولله الحمد وذلك بسبب خروج خط نقل من الخدمة في بعض محطات الكهرباء.

وفي التفاصيل، وجَّه أمير الحدود الشمالية شركة الكهرباء في معالجة انقطاع التيار الكهربائي مستقبلاً وتلافي ذلك ووضع الحلول البديلة لعدم تكرار ذلك.

ومن جهتها، أكدت الشركة السعودية للكهرباء، أن فرق الطوارئ والصيانة، بدأت بإعادة الخدمة الكهربائية إلى المشتركين المتأثرين بالانقطاع الجزئي، الذي حدث في مدينة عرعر، خلال 15 دقيقة بعد الانقطاع، وقد تمكّنت من إعادة الخدمة الكهربائية إلى جميع المشتركين المتأثرين تدريجياً وخلال وقت قصير.

وأوضحت الشركة أنّ الانقطاع نتج عن خروج خط نقلٍ من الخدمة بسبب خلل فني، حدث عند إجراء اختبارات على خطٍّ جديد يربط شبكة المنطقة بمحطة وعد الشمال، مُبيّنةً أنّ هذا الخط الجديد هو واحد من عددٍ من المشروعات الجديدة التي تعمل عليها الشركة بهدف تعزيز موثوقية الشبكة، وزيادة طاقتها، وتحسين مستوى الخدمات المُقدمة للمشتركين.

وتشمل هذه المشروعات: مشروع ربط الشبكة بشبكة المنطقة الشرقية على الخط الكهربائي ذي الجهد 380 كيلوفولت، وهو خط عرعر- رفحا – القيصومة، ومشروع محطة جامعة عرعر، الذي يربطها بشبكة المنطقة على الخط ذي الجهد 132 كيلوفولت.

وعبّرت "السعودية للكهرباء" عن أسفها لتعرُّض المشتركين لهذا الانقطاع، وأعربت عن اعتذارها إليهم.

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أمير الشمالية يتفقد المنشآت الصحية والحكومية بعد عودة التيار الكهربائي بعرعر
سبق

اطمأنَّ الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية على سير الأعمال في المنشآت الصحية والحكومية بعد عودة التيار الكهربائي على العديد من الأحياء بمدينة عرعر، دون أي أضرار ولله الحمد وذلك بسبب خروج خط نقل من الخدمة في بعض محطات الكهرباء.

وفي التفاصيل، وجَّه أمير الحدود الشمالية شركة الكهرباء في معالجة انقطاع التيار الكهربائي مستقبلاً وتلافي ذلك ووضع الحلول البديلة لعدم تكرار ذلك.

ومن جهتها، أكدت الشركة السعودية للكهرباء، أن فرق الطوارئ والصيانة، بدأت بإعادة الخدمة الكهربائية إلى المشتركين المتأثرين بالانقطاع الجزئي، الذي حدث في مدينة عرعر، خلال 15 دقيقة بعد الانقطاع، وقد تمكّنت من إعادة الخدمة الكهربائية إلى جميع المشتركين المتأثرين تدريجياً وخلال وقت قصير.

وأوضحت الشركة أنّ الانقطاع نتج عن خروج خط نقلٍ من الخدمة بسبب خلل فني، حدث عند إجراء اختبارات على خطٍّ جديد يربط شبكة المنطقة بمحطة وعد الشمال، مُبيّنةً أنّ هذا الخط الجديد هو واحد من عددٍ من المشروعات الجديدة التي تعمل عليها الشركة بهدف تعزيز موثوقية الشبكة، وزيادة طاقتها، وتحسين مستوى الخدمات المُقدمة للمشتركين.

وتشمل هذه المشروعات: مشروع ربط الشبكة بشبكة المنطقة الشرقية على الخط الكهربائي ذي الجهد 380 كيلوفولت، وهو خط عرعر- رفحا – القيصومة، ومشروع محطة جامعة عرعر، الذي يربطها بشبكة المنطقة على الخط ذي الجهد 132 كيلوفولت.

وعبّرت "السعودية للكهرباء" عن أسفها لتعرُّض المشتركين لهذا الانقطاع، وأعربت عن اعتذارها إليهم.

27 مايو 2021 - 15 شوّال 1442
12:51 AM

أمير الشمالية يتفقد المنشآت الصحية والحكومية بعد عودة التيار الكهربائي بعرعر

"السعودية للكهرباء" أكدت أن الانقطاع بسبب خلل فني وتم إعادة الخدمة لجميع المشتركين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عرعر
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اطمأنَّ الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية على سير الأعمال في المنشآت الصحية والحكومية بعد عودة التيار الكهربائي على العديد من الأحياء بمدينة عرعر، دون أي أضرار ولله الحمد وذلك بسبب خروج خط نقل من الخدمة في بعض محطات الكهرباء.

وفي التفاصيل، وجَّه أمير الحدود الشمالية شركة الكهرباء في معالجة انقطاع التيار الكهربائي مستقبلاً وتلافي ذلك ووضع الحلول البديلة لعدم تكرار ذلك.

ومن جهتها، أكدت الشركة السعودية للكهرباء، أن فرق الطوارئ والصيانة، بدأت بإعادة الخدمة الكهربائية إلى المشتركين المتأثرين بالانقطاع الجزئي، الذي حدث في مدينة عرعر، خلال 15 دقيقة بعد الانقطاع، وقد تمكّنت من إعادة الخدمة الكهربائية إلى جميع المشتركين المتأثرين تدريجياً وخلال وقت قصير.

وأوضحت الشركة أنّ الانقطاع نتج عن خروج خط نقلٍ من الخدمة بسبب خلل فني، حدث عند إجراء اختبارات على خطٍّ جديد يربط شبكة المنطقة بمحطة وعد الشمال، مُبيّنةً أنّ هذا الخط الجديد هو واحد من عددٍ من المشروعات الجديدة التي تعمل عليها الشركة بهدف تعزيز موثوقية الشبكة، وزيادة طاقتها، وتحسين مستوى الخدمات المُقدمة للمشتركين.

وتشمل هذه المشروعات: مشروع ربط الشبكة بشبكة المنطقة الشرقية على الخط الكهربائي ذي الجهد 380 كيلوفولت، وهو خط عرعر- رفحا – القيصومة، ومشروع محطة جامعة عرعر، الذي يربطها بشبكة المنطقة على الخط ذي الجهد 132 كيلوفولت.

وعبّرت "السعودية للكهرباء" عن أسفها لتعرُّض المشتركين لهذا الانقطاع، وأعربت عن اعتذارها إليهم.

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