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"الصحة": تسجيل 181 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 160 خلال الـ24 ساعة الماضية

روسيا تُعلن رصد 1424 سلالة لفيروس كورونا

ليس من بينها ما تم الكشف عنه في بريطانيا

كشفت روسيا عن رصد 1420 سلالة جديدة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك وفق ما أعلنت رئيسة الهيئة الفدرالية الروسية المعنية بالرقابة على حقوق المستهلك، آنا بوبوفا.

وقالت بوبوفا، خلال اجتماع عقده مجلس التنسيق الحكومي المعني بمواجهة فيروس كورونا، إن مركز فيكتور الروسي المتخصص في علم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية، والذي أدرجته منظمة الصحة العالمية على قائمتها من المراكز ذات المرجعية في تشخيص عدوى كورونا، أجرى تحليل أكثر من خمسة آلاف عينة بيولوجية من مختلف أنحاء روسيا، بحسب ما ذكر موقع "روسيا اليوم".

وأوضحت بوبوفا، أن الكشف عن طفرات فيروس كورونا عمل روتيني، مشيرةً إلى أن من بين التي تم الكشف عنها لا توجد سلالة واحدة مرتبطة بتغير صفات الفيروس، بما في ذلك قدرته على الانتقال من شخص لآخر وقدرته على إثارة الأمراض.

وأكدت المسؤولة الروسية، أن الخبراء الروس لم يرصدوا بين السلالات المذكورة تلك التي يتحدث عنها الأطباء في بريطانيا.

روسيا فيروس كورونا الجديد

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روسيا تُعلن رصد 1424 سلالة لفيروس كورونا
سبق

كشفت روسيا عن رصد 1420 سلالة جديدة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك وفق ما أعلنت رئيسة الهيئة الفدرالية الروسية المعنية بالرقابة على حقوق المستهلك، آنا بوبوفا.

وقالت بوبوفا، خلال اجتماع عقده مجلس التنسيق الحكومي المعني بمواجهة فيروس كورونا، إن مركز فيكتور الروسي المتخصص في علم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية، والذي أدرجته منظمة الصحة العالمية على قائمتها من المراكز ذات المرجعية في تشخيص عدوى كورونا، أجرى تحليل أكثر من خمسة آلاف عينة بيولوجية من مختلف أنحاء روسيا، بحسب ما ذكر موقع "روسيا اليوم".

وأوضحت بوبوفا، أن الكشف عن طفرات فيروس كورونا عمل روتيني، مشيرةً إلى أن من بين التي تم الكشف عنها لا توجد سلالة واحدة مرتبطة بتغير صفات الفيروس، بما في ذلك قدرته على الانتقال من شخص لآخر وقدرته على إثارة الأمراض.

وأكدت المسؤولة الروسية، أن الخبراء الروس لم يرصدوا بين السلالات المذكورة تلك التي يتحدث عنها الأطباء في بريطانيا.

22 ديسمبر 2020 - 7 جمادى الأول 1442
06:24 PM

روسيا تُعلن رصد 1424 سلالة لفيروس كورونا

ليس من بينها ما تم الكشف عنه في بريطانيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت روسيا عن رصد 1420 سلالة جديدة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك وفق ما أعلنت رئيسة الهيئة الفدرالية الروسية المعنية بالرقابة على حقوق المستهلك، آنا بوبوفا.

وقالت بوبوفا، خلال اجتماع عقده مجلس التنسيق الحكومي المعني بمواجهة فيروس كورونا، إن مركز فيكتور الروسي المتخصص في علم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية، والذي أدرجته منظمة الصحة العالمية على قائمتها من المراكز ذات المرجعية في تشخيص عدوى كورونا، أجرى تحليل أكثر من خمسة آلاف عينة بيولوجية من مختلف أنحاء روسيا، بحسب ما ذكر موقع "روسيا اليوم".

وأوضحت بوبوفا، أن الكشف عن طفرات فيروس كورونا عمل روتيني، مشيرةً إلى أن من بين التي تم الكشف عنها لا توجد سلالة واحدة مرتبطة بتغير صفات الفيروس، بما في ذلك قدرته على الانتقال من شخص لآخر وقدرته على إثارة الأمراض.

وأكدت المسؤولة الروسية، أن الخبراء الروس لم يرصدوا بين السلالات المذكورة تلك التي يتحدث عنها الأطباء في بريطانيا.

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