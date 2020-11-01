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مكة المكرمة.. 4823 جولة رقابية على المنشآت تضبط 858 مخالفة

للتأكد من التزام المحلات بقرارات التوطين وتطبيق الإجراءات الاحترازية

نفّذ فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة الأسبوع الماضي، 4823 جولة رقابية تفتيشية على المنشآت التجارية بالمنطقة، أسفرت عن ضبط 858 مخالفة عبر إدارة التفتيش بفرع الوزارة؛ للتأكد من التزام المحلات التجارية بقرارات التوطين، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات التي أصدرتها الوزارة لمزاولة الأعمال.

وشملت الجولات الرقابية التفتيشية محافظات جدة، بواقع 2168 جولة و533 مخالفة، والطائف 1113 جولة و200 مخالفة، والعاصمة المقدسة 1153 جولة و86 مخالفة، والقنفذة 389 جولة و39 مخالفة.

يُذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تستقبل البلاغات عن المخالفات عبر تطبيق "معًا للرصد"، أو من خلال الاتصال على الرقم الموحد "19911 ".

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

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مكة المكرمة.. 4823 جولة رقابية على المنشآت تضبط 858 مخالفة
سبق

نفّذ فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة الأسبوع الماضي، 4823 جولة رقابية تفتيشية على المنشآت التجارية بالمنطقة، أسفرت عن ضبط 858 مخالفة عبر إدارة التفتيش بفرع الوزارة؛ للتأكد من التزام المحلات التجارية بقرارات التوطين، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات التي أصدرتها الوزارة لمزاولة الأعمال.

وشملت الجولات الرقابية التفتيشية محافظات جدة، بواقع 2168 جولة و533 مخالفة، والطائف 1113 جولة و200 مخالفة، والعاصمة المقدسة 1153 جولة و86 مخالفة، والقنفذة 389 جولة و39 مخالفة.

يُذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تستقبل البلاغات عن المخالفات عبر تطبيق "معًا للرصد"، أو من خلال الاتصال على الرقم الموحد "19911 ".

01 نوفمبر 2020 - 15 ربيع الأول 1442
12:05 PM

مكة المكرمة.. 4823 جولة رقابية على المنشآت تضبط 858 مخالفة

للتأكد من التزام المحلات بقرارات التوطين وتطبيق الإجراءات الاحترازية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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نفّذ فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة الأسبوع الماضي، 4823 جولة رقابية تفتيشية على المنشآت التجارية بالمنطقة، أسفرت عن ضبط 858 مخالفة عبر إدارة التفتيش بفرع الوزارة؛ للتأكد من التزام المحلات التجارية بقرارات التوطين، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات التي أصدرتها الوزارة لمزاولة الأعمال.

وشملت الجولات الرقابية التفتيشية محافظات جدة، بواقع 2168 جولة و533 مخالفة، والطائف 1113 جولة و200 مخالفة، والعاصمة المقدسة 1153 جولة و86 مخالفة، والقنفذة 389 جولة و39 مخالفة.

يُذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تستقبل البلاغات عن المخالفات عبر تطبيق "معًا للرصد"، أو من خلال الاتصال على الرقم الموحد "19911 ".

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