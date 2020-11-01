مكة المكرمة.. 4823 جولة رقابية على المنشآت تضبط 858 مخالفة
للتأكد من التزام المحلات بقرارات التوطين وتطبيق الإجراءات الاحترازية
نفّذ فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة الأسبوع الماضي، 4823 جولة رقابية تفتيشية على المنشآت التجارية بالمنطقة، أسفرت عن ضبط 858 مخالفة عبر إدارة التفتيش بفرع الوزارة؛ للتأكد من التزام المحلات التجارية بقرارات التوطين، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات التي أصدرتها الوزارة لمزاولة الأعمال.
مكة المكرمة.. 4823 جولة رقابية على المنشآت تضبط 858 مخالفة
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2020-11-01
نفّذ فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة الأسبوع الماضي، 4823 جولة رقابية تفتيشية على المنشآت التجارية بالمنطقة، أسفرت عن ضبط 858 مخالفة عبر إدارة التفتيش بفرع الوزارة؛ للتأكد من التزام المحلات التجارية بقرارات التوطين، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات التي أصدرتها الوزارة لمزاولة الأعمال.
نفّذ فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة الأسبوع الماضي، 4823 جولة رقابية تفتيشية على المنشآت التجارية بالمنطقة، أسفرت عن ضبط 858 مخالفة عبر إدارة التفتيش بفرع الوزارة؛ للتأكد من التزام المحلات التجارية بقرارات التوطين، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات التي أصدرتها الوزارة لمزاولة الأعمال.