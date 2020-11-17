النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تجاوز توقعات "صهر أردوغان" للعام كاملاً.. عجز موازنة تركيا يبلغ 145 مليار ليرة

مع ارتفاع عائدات الضرائب بنحو 21.4% لتسجل 655 مليار و345 مليون ليرة

ارتفع عجز موازنة الحكومة التركية خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري إلى 145 مليار و483 مليون ليرة، متجاوزاً توقعات وزارة المالية للعجز المالي نهاية 2020.

وبلغ عجز موازنة تركيا خلال شهر أكتوبر الماضي نحو 4.9 مليار ليرة.

وكان وزير المالية المستقيل بيرات ألبيرق أعلن أن وزارته تتوقع ألا يتجاوز عجز الموازنة في نهاية الـ12 شهرا نحو 138.9 مليار ليرة في موازنة عام 2020 الجاري.

وبحسب "زمان" التركية فإنه خلال الفترة بين شهري يناير وأكتوبر بلغت نفقات الموازنة 967.7 مليار ليرة، بينما بلغت عائدات الموازنة 822.2 مليار ليرة ليسجل عجز الموازنة 145.5 مليار ليرة.

وخلال الفترة عينها ارتفعت نفقات الموازنة بنحو 18 في المائة مقارنة بالفترة عينها من العام السابق.

وفي عام 2019 الماضي بلغت نسبة تحقيق المصروفات حسب تخصيصات الميزانية نحو 85.3 في المائة غير أن هذه النسبة ارتفعت خلال العام الجاري إلى 88.3 في المائة.

وخلال الأشهر العشرة الأولى من هذا العام ارتفعت عائدات الضرائب بنحو 21.4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق لتسجل 655 مليار و345 مليون ليرة.

واستقال وزير المالية التركي بيرات ألبيرق صهر الرئيس رجب أردوغان من منصبه قبل أسبوع، بعد أن حملته المعارضة التركية أسباب التراجع الاقتصادي وفقدان الليرة قيمتها أمام العملات الأجنبية وارتفاع معدل التضخم.

وزير المالية التركي بيرات ألبيرق

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
تجاوز توقعات "صهر أردوغان" للعام كاملاً.. عجز موازنة تركيا يبلغ 145 مليار ليرة
سبق

ارتفع عجز موازنة الحكومة التركية خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري إلى 145 مليار و483 مليون ليرة، متجاوزاً توقعات وزارة المالية للعجز المالي نهاية 2020.

وبلغ عجز موازنة تركيا خلال شهر أكتوبر الماضي نحو 4.9 مليار ليرة.

وكان وزير المالية المستقيل بيرات ألبيرق أعلن أن وزارته تتوقع ألا يتجاوز عجز الموازنة في نهاية الـ12 شهرا نحو 138.9 مليار ليرة في موازنة عام 2020 الجاري.

وبحسب "زمان" التركية فإنه خلال الفترة بين شهري يناير وأكتوبر بلغت نفقات الموازنة 967.7 مليار ليرة، بينما بلغت عائدات الموازنة 822.2 مليار ليرة ليسجل عجز الموازنة 145.5 مليار ليرة.

وخلال الفترة عينها ارتفعت نفقات الموازنة بنحو 18 في المائة مقارنة بالفترة عينها من العام السابق.

وفي عام 2019 الماضي بلغت نسبة تحقيق المصروفات حسب تخصيصات الميزانية نحو 85.3 في المائة غير أن هذه النسبة ارتفعت خلال العام الجاري إلى 88.3 في المائة.

وخلال الأشهر العشرة الأولى من هذا العام ارتفعت عائدات الضرائب بنحو 21.4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق لتسجل 655 مليار و345 مليون ليرة.

واستقال وزير المالية التركي بيرات ألبيرق صهر الرئيس رجب أردوغان من منصبه قبل أسبوع، بعد أن حملته المعارضة التركية أسباب التراجع الاقتصادي وفقدان الليرة قيمتها أمام العملات الأجنبية وارتفاع معدل التضخم.

17 نوفمبر 2020 - 2 ربيع الآخر 1442
03:01 PM

تجاوز توقعات "صهر أردوغان" للعام كاملاً.. عجز موازنة تركيا يبلغ 145 مليار ليرة

مع ارتفاع عائدات الضرائب بنحو 21.4% لتسجل 655 مليار و345 مليون ليرة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
237

ارتفع عجز موازنة الحكومة التركية خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري إلى 145 مليار و483 مليون ليرة، متجاوزاً توقعات وزارة المالية للعجز المالي نهاية 2020.

وبلغ عجز موازنة تركيا خلال شهر أكتوبر الماضي نحو 4.9 مليار ليرة.

وكان وزير المالية المستقيل بيرات ألبيرق أعلن أن وزارته تتوقع ألا يتجاوز عجز الموازنة في نهاية الـ12 شهرا نحو 138.9 مليار ليرة في موازنة عام 2020 الجاري.

وبحسب "زمان" التركية فإنه خلال الفترة بين شهري يناير وأكتوبر بلغت نفقات الموازنة 967.7 مليار ليرة، بينما بلغت عائدات الموازنة 822.2 مليار ليرة ليسجل عجز الموازنة 145.5 مليار ليرة.

وخلال الفترة عينها ارتفعت نفقات الموازنة بنحو 18 في المائة مقارنة بالفترة عينها من العام السابق.

وفي عام 2019 الماضي بلغت نسبة تحقيق المصروفات حسب تخصيصات الميزانية نحو 85.3 في المائة غير أن هذه النسبة ارتفعت خلال العام الجاري إلى 88.3 في المائة.

وخلال الأشهر العشرة الأولى من هذا العام ارتفعت عائدات الضرائب بنحو 21.4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق لتسجل 655 مليار و345 مليون ليرة.

واستقال وزير المالية التركي بيرات ألبيرق صهر الرئيس رجب أردوغان من منصبه قبل أسبوع، بعد أن حملته المعارضة التركية أسباب التراجع الاقتصادي وفقدان الليرة قيمتها أمام العملات الأجنبية وارتفاع معدل التضخم.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,883
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,093
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,460
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,346

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة