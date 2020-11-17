تجاوز توقعات "صهر أردوغان" للعام كاملاً.. عجز موازنة تركيا يبلغ 145 مليار ليرة

مع ارتفاع عائدات الضرائب بنحو 21.4% لتسجل 655 مليار و345 مليون ليرة

ارتفع عجز موازنة الحكومة التركية خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري إلى 145 مليار و483 مليون ليرة، متجاوزاً توقعات وزارة المالية للعجز المالي نهاية 2020.

وبلغ عجز موازنة تركيا خلال شهر أكتوبر الماضي نحو 4.9 مليار ليرة.

وكان وزير المالية المستقيل بيرات ألبيرق أعلن أن وزارته تتوقع ألا يتجاوز عجز الموازنة في نهاية الـ12 شهرا نحو 138.9 مليار ليرة في موازنة عام 2020 الجاري.

وبحسب "زمان" التركية فإنه خلال الفترة بين شهري يناير وأكتوبر بلغت نفقات الموازنة 967.7 مليار ليرة، بينما بلغت عائدات الموازنة 822.2 مليار ليرة ليسجل عجز الموازنة 145.5 مليار ليرة.

وخلال الفترة عينها ارتفعت نفقات الموازنة بنحو 18 في المائة مقارنة بالفترة عينها من العام السابق.

وفي عام 2019 الماضي بلغت نسبة تحقيق المصروفات حسب تخصيصات الميزانية نحو 85.3 في المائة غير أن هذه النسبة ارتفعت خلال العام الجاري إلى 88.3 في المائة.

وخلال الأشهر العشرة الأولى من هذا العام ارتفعت عائدات الضرائب بنحو 21.4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق لتسجل 655 مليار و345 مليون ليرة.

واستقال وزير المالية التركي بيرات ألبيرق صهر الرئيس رجب أردوغان من منصبه قبل أسبوع، بعد أن حملته المعارضة التركية أسباب التراجع الاقتصادي وفقدان الليرة قيمتها أمام العملات الأجنبية وارتفاع معدل التضخم.