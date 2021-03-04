النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"هيئة الجموم" تفعّل المحتوى التوعوي لحملة "الخوارج شرار الخلق"

بالأسواق والحدائق والمجمعات التجارية للتوعية من مخاطر الأفكار الضالة

فعّلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الجموم، أنشطتها الوقائية والتوعوية في حملة (الخوارج شرار الخلق)، التي أطلقتها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لتوعية المجتمع من الأفكار المنحرفة والضالة.

واستخدمت الهيئة جميع الوسائل التوعوية المتاحة كالحسابات الرسمية والتقنيات الحديثة في العرض عبر لوحات المجمعات التجارية الإلكترونية واللوحات الثابتة في الأسواق والمجمعات التجارية والحدائق العامة لحماية الأفكار والعقول، وتعزيز الفكر المعتدل وتنمية المواطنة، والتحذير من فكر الخوارج ومحاربة الأفكار الضالة؛ لما لها من خطر كبير على المجتمعات.

وتشارك الجهات الحكومية والخاصة في تفعيل هذه الحملة من خلال نشر مواد توعوية إلكترونيًّا في وسائل الاتصال المتنوعة.

من جهته أشاد مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة المكلف الشيخ يحيى بن علي الحازمي؛ بما يلقاه الفرع من دعم غير محدود من الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند حفظه الله.

هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"هيئة الجموم" تفعّل المحتوى التوعوي لحملة "الخوارج شرار الخلق"
سبق

فعّلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الجموم، أنشطتها الوقائية والتوعوية في حملة (الخوارج شرار الخلق)، التي أطلقتها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لتوعية المجتمع من الأفكار المنحرفة والضالة.

واستخدمت الهيئة جميع الوسائل التوعوية المتاحة كالحسابات الرسمية والتقنيات الحديثة في العرض عبر لوحات المجمعات التجارية الإلكترونية واللوحات الثابتة في الأسواق والمجمعات التجارية والحدائق العامة لحماية الأفكار والعقول، وتعزيز الفكر المعتدل وتنمية المواطنة، والتحذير من فكر الخوارج ومحاربة الأفكار الضالة؛ لما لها من خطر كبير على المجتمعات.

وتشارك الجهات الحكومية والخاصة في تفعيل هذه الحملة من خلال نشر مواد توعوية إلكترونيًّا في وسائل الاتصال المتنوعة.

من جهته أشاد مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة المكلف الشيخ يحيى بن علي الحازمي؛ بما يلقاه الفرع من دعم غير محدود من الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند حفظه الله.

04 مارس 2021 - 20 رجب 1442
11:43 AM

"هيئة الجموم" تفعّل المحتوى التوعوي لحملة "الخوارج شرار الخلق"

بالأسواق والحدائق والمجمعات التجارية للتوعية من مخاطر الأفكار الضالة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
0
55

فعّلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الجموم، أنشطتها الوقائية والتوعوية في حملة (الخوارج شرار الخلق)، التي أطلقتها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لتوعية المجتمع من الأفكار المنحرفة والضالة.

واستخدمت الهيئة جميع الوسائل التوعوية المتاحة كالحسابات الرسمية والتقنيات الحديثة في العرض عبر لوحات المجمعات التجارية الإلكترونية واللوحات الثابتة في الأسواق والمجمعات التجارية والحدائق العامة لحماية الأفكار والعقول، وتعزيز الفكر المعتدل وتنمية المواطنة، والتحذير من فكر الخوارج ومحاربة الأفكار الضالة؛ لما لها من خطر كبير على المجتمعات.

وتشارك الجهات الحكومية والخاصة في تفعيل هذه الحملة من خلال نشر مواد توعوية إلكترونيًّا في وسائل الاتصال المتنوعة.

من جهته أشاد مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة المكلف الشيخ يحيى بن علي الحازمي؛ بما يلقاه الفرع من دعم غير محدود من الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند حفظه الله.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,665
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,913
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,527
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,011

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

محمد بن سلمان مشغول ..

محمد بن سلمان مشغول ..

إبراهيم الحازمي
هیئة الصحة العامة.. وریاح التطویر

هیئة الصحة العامة.. وریاح التطویر

عبدالرحمن القحطاني
هيئة الزكاة والدخل وضبط السوق

هيئة الزكاة والدخل وضبط السوق

يحيى فقيهي
أيقونة الابتزاز..!

أيقونة الابتزاز..!

ماجد البريكان
الإعلام بين الجودة والمحسوبية!!

الإعلام بين الجودة والمحسوبية!!

غسان محمد عسيلان
أظن وأتوقع وربما!

أظن وأتوقع وربما!

عبدالرحمن المرشد
السعودية.. نموذج للاعتدال

السعودية.. نموذج للاعتدال

عبدالمحسن الحارثي
لجنة الانضباط.. "أبخص"..!!

لجنة الانضباط.. "أبخص"..!!

محمد الصيعري
بوصلة الفهم

بوصلة الفهم

مها الجبر
إرهاصات العقل الباطن!

إرهاصات العقل الباطن!

سعد آل حماد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة