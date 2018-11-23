إنشاء دائرة قضائية في الحرم المكي الشريف.. ومنح جائزة التميز لعدد من القضاة

المجلس الأعلى للقضاء يعقد اجتماعه السابع عبر الاتصال المرئي برئاسة الصمعاني

عقد المجلس الأعلى للقضاء، اجتماعه السابع في دورته الرابعة عبر الاتصال المرئي، برئاسة رئيس المجلس المكلف الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وبمشاركة أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء المجلس.

وجرى خلال الاجتماع مناقشةُ عدد من المواضيع المدرجة على جدول أعماله وفقًا لاختصاصه، بالإشراف على المحاكم والقضاة وأعمالهم؛ حيث وافق المجلس على إنشاء دائرة قضائية في الحرم المكي الشريف، وتحديد اختصاصها، ونطاقها المكاني، وآلية مباشرة عملها، كما وافق على منح جائزة التميز القضائي لعدد من قضاة محاكم الدرجة الأولى باختلاف اختصاصاتها النوعية، بناءً على قواعد الجائزة المعتمد من المجلس، وكانت أمانة الجائزة قد رفعت نتائج أعمالها للمجلس لاعتمادها بعد استكمال كل الإجراءات اللازمة لفرز بيانات المرشحين وفحص أعمالهم القضائية، وبعد الاطلاع على مؤشرات الأداء ومخرجات المنصة الإلكترونية للتميز القضائي.

فيما استعرض المجلس جملة من الموضوعات المتعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة، واتخذ عددًا من القرارات ذات الصلة.

وبحث المجلس عددًا من الموضوعات المتصلة بالعمل القضائي، وأصدر بشأنها القرارات اللازمة.