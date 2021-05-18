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المغرب يستدعي سفيرته في إسبانيا للتشاور بعد تدفق المهاجرين على سبتة

مدريد أعربت عن استيائها من دخولهم الجماعي

استدعى المغرب سفيرته لدى إسبانيا للتشاور، اليوم (الثلاثاء) في أعقاب تدفق آلاف المهاجرين على جيب سبتة الإسباني.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية المغربية: "تم استدعاء السفيرة للتشاور وهي عائدة فورًا إلى المغرب"، وفقًا لـ"فرانس 24".

وكانت وزيرة خارجية إسبانيا أرانتشا جونزاليث لايا، قد أبلغت السفيرة المغربية في وقت سابق اليوم بعد استدعائها، برفض واستياء بلادها من الدخول الجماعي للمهاجرين من المغرب إلى جيبها في سبتة.

ويأتي ذلك التحرك بعدما احتجت الرباط على قرار إسبانيا استضافة إبراهيم غالي، زعيم جبهة البوليساريو، التي تسعى لاستقلال الصحراء الغربية التي يسيطر عليها المغرب.

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المغرب يستدعي سفيرته في إسبانيا للتشاور بعد تدفق المهاجرين على سبتة
سبق

استدعى المغرب سفيرته لدى إسبانيا للتشاور، اليوم (الثلاثاء) في أعقاب تدفق آلاف المهاجرين على جيب سبتة الإسباني.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية المغربية: "تم استدعاء السفيرة للتشاور وهي عائدة فورًا إلى المغرب"، وفقًا لـ"فرانس 24".

وكانت وزيرة خارجية إسبانيا أرانتشا جونزاليث لايا، قد أبلغت السفيرة المغربية في وقت سابق اليوم بعد استدعائها، برفض واستياء بلادها من الدخول الجماعي للمهاجرين من المغرب إلى جيبها في سبتة.

ويأتي ذلك التحرك بعدما احتجت الرباط على قرار إسبانيا استضافة إبراهيم غالي، زعيم جبهة البوليساريو، التي تسعى لاستقلال الصحراء الغربية التي يسيطر عليها المغرب.

18 مايو 2021 - 6 شوّال 1442
09:58 PM

المغرب يستدعي سفيرته في إسبانيا للتشاور بعد تدفق المهاجرين على سبتة

مدريد أعربت عن استيائها من دخولهم الجماعي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استدعى المغرب سفيرته لدى إسبانيا للتشاور، اليوم (الثلاثاء) في أعقاب تدفق آلاف المهاجرين على جيب سبتة الإسباني.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية المغربية: "تم استدعاء السفيرة للتشاور وهي عائدة فورًا إلى المغرب"، وفقًا لـ"فرانس 24".

وكانت وزيرة خارجية إسبانيا أرانتشا جونزاليث لايا، قد أبلغت السفيرة المغربية في وقت سابق اليوم بعد استدعائها، برفض واستياء بلادها من الدخول الجماعي للمهاجرين من المغرب إلى جيبها في سبتة.

ويأتي ذلك التحرك بعدما احتجت الرباط على قرار إسبانيا استضافة إبراهيم غالي، زعيم جبهة البوليساريو، التي تسعى لاستقلال الصحراء الغربية التي يسيطر عليها المغرب.

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