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"الصحة": تسجيل 323 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 335 خلال الـ24 ساعة الماضية

الكويت تعلن تسجل 708 إصابات جديدة بفيروس كورونا

ليرتفع إجمالي عدد الحالات المؤكدة إلى 121635 مصابًا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم تسجيل 708 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 121635 مصابًا، في حين سُجلت حالتا وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 746 حالة.


وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند في تصريح صحفي: إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 121 حالة ليصبح المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها ومازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 8118 حالة.


وأضاف أن عدد المسحات التي أُجريت خلال الساعات الـ24 الماضية بلغت 5496 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات الطبية التي أُجريت 876250 حالة طبية.
وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 661 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 112771 حالة.

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الكويت تعلن تسجل 708 إصابات جديدة بفيروس كورونا
سبق

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم تسجيل 708 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 121635 مصابًا، في حين سُجلت حالتا وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 746 حالة.


وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند في تصريح صحفي: إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 121 حالة ليصبح المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها ومازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 8118 حالة.


وأضاف أن عدد المسحات التي أُجريت خلال الساعات الـ24 الماضية بلغت 5496 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات الطبية التي أُجريت 876250 حالة طبية.
وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 661 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 112771 حالة.

25 أكتوبر 2020 - 8 ربيع الأول 1442
03:47 PM

الكويت تعلن تسجل 708 إصابات جديدة بفيروس كورونا

ليرتفع إجمالي عدد الحالات المؤكدة إلى 121635 مصابًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم تسجيل 708 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 121635 مصابًا، في حين سُجلت حالتا وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 746 حالة.


وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند في تصريح صحفي: إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 121 حالة ليصبح المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها ومازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 8118 حالة.


وأضاف أن عدد المسحات التي أُجريت خلال الساعات الـ24 الماضية بلغت 5496 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات الطبية التي أُجريت 876250 حالة طبية.
وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 661 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 112771 حالة.

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