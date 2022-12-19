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بتوجيه وزير الإعلام: تحقيقات فيما حدث ببرنامج رياضي.. ومحاسبة تنتظر المتجاوزين

أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون أنه بناء على توجيه وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة، تم فتح تحقيق داخلي في ملابسات ما حدث في أحد البرامج الرياضية فور انتهاء حلقة الأمس، وستتم محاسبة مَن يثبت عليه أي تجاوز للأنظمة.

وكان أحد الإعلاميين الرياضيين قد أطلق تصريحًا مثيرًا خلال استضافته في برنامج الدوري مع وليد في قناة sbc.

وانفردت "سبق" في وقت سابق اليوم بالإشارة إلى اتخاذ الهيئة عددًا من الإجراءات الداخلية بعد التصريح الذي أثار الشارع الرياضي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بتوجيه وزير الإعلام: تحقيقات فيما حدث ببرنامج رياضي.. ومحاسبة تنتظر المتجاوزين
سبق

أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون أنه بناء على توجيه وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة، تم فتح تحقيق داخلي في ملابسات ما حدث في أحد البرامج الرياضية فور انتهاء حلقة الأمس، وستتم محاسبة مَن يثبت عليه أي تجاوز للأنظمة.

وكان أحد الإعلاميين الرياضيين قد أطلق تصريحًا مثيرًا خلال استضافته في برنامج الدوري مع وليد في قناة sbc.

وانفردت "سبق" في وقت سابق اليوم بالإشارة إلى اتخاذ الهيئة عددًا من الإجراءات الداخلية بعد التصريح الذي أثار الشارع الرياضي.

18 ديسمبر 2019 - 21 ربيع الآخر 1441
11:40 PM
اخر تعديل
19 ديسمبر 2019 - 22 ربيع الآخر 1441
03:34 AM

بتوجيه وزير الإعلام: تحقيقات فيما حدث ببرنامج رياضي.. ومحاسبة تنتظر المتجاوزين

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
14
13,484

أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون أنه بناء على توجيه وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة، تم فتح تحقيق داخلي في ملابسات ما حدث في أحد البرامج الرياضية فور انتهاء حلقة الأمس، وستتم محاسبة مَن يثبت عليه أي تجاوز للأنظمة.

وكان أحد الإعلاميين الرياضيين قد أطلق تصريحًا مثيرًا خلال استضافته في برنامج الدوري مع وليد في قناة sbc.

وانفردت "سبق" في وقت سابق اليوم بالإشارة إلى اتخاذ الهيئة عددًا من الإجراءات الداخلية بعد التصريح الذي أثار الشارع الرياضي.

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